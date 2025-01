Ogromny sukces Silent Hill 2 Remake nowym standardem dla polskiego Bloober Team. Poznaliśmy dalsze plany studia

Cronos: The New Dawn ma dorównać poprzedniemu projektowi.

Jak już wiemy, Silent Hill 2 Remake okazał się naprawdę sporym sukcesem dla polskiego Bloober Team. Po bardzo udanym okresie deweloperzy postanowili stworzyć własne uniwersum w nieco podobnym klimacie w oczekiwaniu na tak samo pozytywny odbiór. Prezes studia wypowiedział się o podejściu do wspomnianego odświeżenia oraz kolejnych projektów jako nowego rozdziału.

Cronos: The New Dawn - nowe informacje oraz wywiad

W serwisie Bankier.pl pojawiła się rozmowa z prezesem Bloober Team, Piotrem Babieno, na temat nadchodzącej gry akcji z elementami horroru, Cronos: The New Dawn. Jak już wspomnieliśmy, premiera i dobry odbiór Silent Hill 2 Remake wyznaczył dla polskich deweloperów start nowej ery. Do tej pory studia znane było raczej z gier psychologicznych, lecz od teraz podążając za dobrze odebranym tytułem zobaczymy więcej projektów w klimacie horroru.