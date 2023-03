Assetto Corsa 2 z terminem premiery. Wydawca chwali się wynikami serii

Już w czerwcu 2021 roku poinformowano, że Assetto Corsa 2 znajduje się w fazie rozwoju. Niestety od tamtego czasu o nowej produkcji studia Kunos Simulazioni było dość cicho. Milczenie postanowiła jednak przerwać firma 505 Games – wydawca gry – która w ostatnim raporcie finansowym ujawniła, kiedy możemy spodziewać się premiery wspomnianej produkcji.

Premiera Assetto Corsa 2 ma odbyć się w 2024 roku

Z udostępnionego przez 505 Games dokumentu dowiadujemy się, że Assetto Corsa 2 ma zadebiutować na rynku wiosną 2024 roku. W raporcie finansowym na próżno szukać jednak dodatkowych szczegółów. Na poznanie dokładnej datę premiery oraz platform docelowych przyjdzie nam więc jeszcze nieco poczekać.



To jednak nie koniec informacji, które powinny zainteresować fanów Assetto Corsa. 505 Games podzieliło się bowiem wynikami wspomnianej serii. Okazuje się, że marka rozwijana przez Kunos Simulazioni może pochwalić się sprzedażą na poziomie 28 mln egzemplarzy. Wydawca poinformował również, że przychody z cyklu przekroczyły już 104 mln euro.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Assetto Corsa, czyli Assetto Corsa Competizione, zadebiutowała na rynku w 2019 roku. Obecnie wspomniana gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Kunos Simulazioni, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Assetto Corsa Competizione. Czy to najlepszy symulator wyścigów?

