Assassin’s Creed w nowych rękach. To oni będą decydować o przyszłości serii Ubisoftu

Firma ujawniła nowych twórców popularnej serii.

Ubisoft ogłosił nowy zespół kierowniczy odpowiedzialny za rozwój marki Assassin’s Creed. Stery jednej z najważniejszych serii w historii firmy obejmują doświadczeni twórcy związani z kultowym Assassin’s Creed 4: Black Flag. Zmiany są częścią szerszej reorganizacji francuskiego wydawcy, który przygotowuje markę na kolejny etap rozwoju. Assassin’s Creed – ujawniono nowe kierownictwo serii Nowe kierownictwo działa w ramach Vantage Studios, świeżo powołanej spółki zależnej Ubisoftu współfinansowanej przez Tencent. Na czele marki Assassin’s Creed stanął Martin Schelling, wieloletni producent serii, który pracuje przy niej od czasów Assassin’s Creed: Revelations. Będzie on odpowiadał za ogólną strategię oraz długoterminową wizję rozwoju marki. Ostatnio pełnił funkcję Chief Production Officer, nadzorując procesy produkcyjne w całym Ubisoft.

Za kierunek kreatywny odpowiadać będzie Jean Guesdon, weteran serii obecny przy niej od pierwszej odsłony z 2007 roku. Guesdon był dyrektorem kreatywnym Assassin’s Creed: Origins oraz Assassin’s Creed 4: Black Flag i teraz pokieruje całościową wizją twórczą marki, wspierając rozwój przyszłych projektów i pilnując spójności z fundamentami serii. Trzecim filarem nowego zespołu został François de Billy, który objął stanowisko odpowiedzialne za doskonałość produkcji. Jego zadaniem będzie wzmacnianie procesów tworzenia gier i nadzorowanie jakości realizacji projektów w ramach całej marki. De Billy pracuje przy Assassin’s Creed od pierwszej części i również był producentem Black Flag. Martin, Jean i François przez lata ściśle współpracowali przy wielu kluczowych odsłonach Assassin’s Creed, obejmując obszary kreatywne, produkcyjne oraz strategiczne dla marki. Wczytywanie ramki mediów.

W najbliższych tygodniach nowi liderzy formalnie dołączą do zespołu zarządzającego marką Assassin’s Creed, gdzie będą współpracować z Andrée Anne Boisvert odpowiedzialną za inicjatywy między markami i rozwój technologiczny oraz z Lionelem Hillerem, który nadzoruje strategię rynkową i rozwój brandu. Ubisoft zapowiada, że to początek ambitnego nowego rozdziału dla całej serii. Zmiany kadrowe są elementem szerokiej restrukturyzacji firmy. Ubisoft przechodzi obecnie duże przeobrażenie, reorganizując zespoły w autonomiczne struktury kreatywne. W ramach działań optymalizacyjnych anulowano sześć projektów, siedem kolejnych opóźniono, a dwa studia zostały zamknięte. Nowy model ma pomóc firmie odzyskać stabilność po słabszym okresie i przygotować największe marki na przyszłość. Szef Ubisoftu Yves Guillemot potwierdził niedawno, że w produkcji znajduje się kilka nowych odsłon Assassin’s Creed oraz Far Cry, obejmujących zarówno doświadczenia dla jednego gracza, jak i tryby wieloosobowe: Mamy solidny plan rozwoju w ramach Vantage Studios. Pod marką Assassin’s Creed powstaje kilka projektów, zarówno dla jednego gracza, jak i wieloosobowe, a naszym celem jest dalszy rozwój społeczności, która w ubiegłym roku przekroczyła trzydzieści milionów graczy. Nowe kierownictwo ma poprowadzić serię przez kolejny etap ewolucji, łącząc doświadczenie twórców odpowiedzialnych za największe sukcesy marki z nową strategią Ubisoftu, nastawioną na długofalowy rozwój i wzmocnienie pozycji Assassin’s Creed na rynku. Nie wiadomo obecnie, jak zmiany kierownictwa wpłyną na obecnie powstające gry. Warto przypomnieć, że niedawno dowiedzieliśmy się o dwóch skasowanych grach z cyklu o asasynach.

