Studio tworzące Beyond Good & Evil 2 ewakuowane. Powód? Alarm bombowy

Zwolnienia, strajki, anulowane lub opóźnione projekty. W Ubisofcie zdecydowanie sporo się dzieje.

Niemniej to, co spotkało twórców Beyond Good & Evil 2, to już jednak trochę za dużo. A nawet BARDZO za dużo. Informacja o ładunku wybuchowym w siedzibie Ubisoft Montpellier Jak bowiem donosi Midi Libre, w czwartek blisko 500 pracowników Ubisoft Montpellier zostało zmuszonych do opuszczenia biura. Powód był jednak poważny, gdyż do lokalnego posterunku policji wpłynęła informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego właśnie pod adresem 85 Rue Didier Daurat.

Email, który otrzymała policja, wprost mówił o bombie, która miała znajdować się w siedzibie studia. W tej sytuacji na miejsce przybyło kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy następnie utworzyli kordon wokół całego budynku. Wszystko na wypadek sytuacji, gdyby groźby okazały się prawdziwe i mogłoby dojść do eksplozji. Finalnie jednak po przeszukaniu biurowca nie odnaleziono żadnych podejrzanych pakunków czy przedmiotów. Po przeprowadzeniu czynności służby potwierdziły, że nie ma żadnego wiarygodnego zagrożenia dla naszego studia w Montpellier. W ramach środków ostrożności ewakuowaliśmy jednak budynek i w ramach naszych protokołów bezpieczeństwa współpracowaliśmy z lokalnymi służbami. Wszyscy pracownicy są bezpieczni, a działalność została wznowiona – stwierdził rzecznik Ubisoftu w wiadomości przesłanej do Kotaku.

Ubisoft Montpellier to studio, które istnieje już od blisko 40 lat. W tym czasie wydało ono na świat wiele kluczowych z perspektywy francuskiego giganta marek. To tam powstały przecież m.in. Rayman czy też Beyond Good & Evil. Ekipa po drodze zaliczyła też kilka skoków w bok w postaci chociażby dwóch odsłon Valiant Hearts czy też wypuszczonego na rynek w 2024 roku Prince of Persia: The Lost Crown. Obecnie zaś w stolicy departamentu Hérault powstaje Beyond Good & Evil 2. Tytuł ten przetrwał niedawne trzęsienie ziemi, w którego trakcie skasowano wiele projektów, i wciąż powstaje. A nie było to takie oczywiste, bo pierwsze zapowiedzi na temat BG&E2 pochodzą jeszcze z 2008 roku. Tak czy inaczej, również w Montpellier trwają prace nad kolejną odsłoną przygód Raymana.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

