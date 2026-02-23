Phil Spencer wcale nie zamierzał przechodzić na emeryturę?

Minione dni przyniosły prawdziwe trzęsienie ziemi w obozie Microsoftu. Do zmian doszło bowiem na szczeblu dyrektorskim.

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ze stanowiska odszedł ktoś, kto z MS związany był od blisko 40 lat. Do tego uważany był za twarz Xboxa. Emerytura została Spencerowi “narzucona”? Phil Spencer to ktoś, kogo bez wątpienia możemy określić mianem Mr Xbox. Teraz w wieku 58 lat Amerykanin postanowił przejść na emeryturę. Pojawiły się wówczas informacje, iż miał on rozważać taki krok już od wielu miesięcy. Co jednak, gdyby wcale tak nie było, a emerytura zostałaby poniekąd Spencerowi “narzucona”?

Coś takiego zasugerował Greg Miller z Kinda Funny Games. Dziennikarz, opierając się na swoich informacjach, przyznał, że według jego źródeł Spencer tak naprawdę wcale nie planował przejścia na emeryturę. A już na pewno nie miał zamiaru robić tego w ty momencie, który z perspektywy samego Xboxa wydaje się dość istotny. Wszak w tym roku marka świętuje swoje 25-lecie, a w kuluarach mówi się o pracach nad następcą Xbox Series. Gdyby odszedł po nastaniu nowej generacji, miałoby to sens. Mam jednak poczucie, że jego praca nie została w 100 procentach ukończona. Teraz zaś nie ma go tu, by wszystko przypilnować. [...] Nie sądzę, by wiedzieli oni teraz, jaka jest wizja. I wydaje mi się, że w tym tkwi problem. Bo nie uważam, by to było planowane. [...] Przekazano mi coś, co kolejny już raz utwierdza mnie w przekonaniu, że nie było to planowane – twierdzi Miller.

GramTV przedstawia:

Gdyby te informacje były prawdą, oznaczałoby to, że Spencer został zwyczajnie zwolniony. Niemniej z uwagi na jego pozycję i zasługi dla Microsoftu dano mu możliwość, by odejść w lepszym stylu, czyli nie jako ten, kogo wyrzucono, a ten, który sam zdecydował się zrezygnować na własnych zasadach. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wszystko to pozostaje jedynie w obszarze spekulacji. Co ciekawe, Sarah Bond, która wydawała się główną kandydatką do przejęcia schedy po Spencerze, też już w Microsofcie nie pracuje. Zamiast tego znaczny awans zaliczyła związana dotychczas z sekcją sztucznej inteligencji Ashy Sharmy. Na nowe stanowisko wypromowany został też Matt Booty, dotychczasowy prezes ds. treści gier i studiów deweloperskich.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

