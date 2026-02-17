Assassin’s Creed Shadows dostał istotną funkcję. Parkour wchodzi na nowy poziom

Assassin’s Creed Shadows otrzyma kolejną aktualizację. Ubisoft zapowiedział, że 17 lutego udostępni patch oznaczony numerem 1.1.8, który nie tylko rozpocznie specjalne, czasowe wydarzenie, ale także wprowadzi nową funkcję.

Ubisoft zmienia parkour w Assassin’s Creed Shadows. Aktualizacja 1.1.8 daje większą kontrolę

Najważniejszą zmianą w aktualizacji będzie możliwość wykonywania ręcznego skoku. Do tej pory system parkouru w dużej mierze opierał się na automatycznych animacjach i kontekstowych ruchach postaci. Po włączeniu nowej opcji gracze zyskają większą kontrolę nad poruszaniem się, ponieważ skok będzie można aktywować bezpośrednio przyciskiem. Funkcja nie będzie jednak domyślnie aktywna. Aby z niej skorzystać, trzeba przejść do ustawień rozgrywki i w zakładce zaawansowanej włączyć odpowiednią opcję.