Assassin’s Creed Shadows dostał istotną funkcję. Parkour wchodzi na nowy poziom

Patrycja Pietrowska
2026/02/17 08:00
Nowa aktualizacja Assassin’s Creed Shadows.

Assassin’s Creed Shadows otrzyma kolejną aktualizację. Ubisoft zapowiedział, że 17 lutego udostępni patch oznaczony numerem 1.1.8, który nie tylko rozpocznie specjalne, czasowe wydarzenie, ale także wprowadzi nową funkcję.

Ubisoft zmienia parkour w Assassin’s Creed Shadows. Aktualizacja 1.1.8 daje większą kontrolę

Najważniejszą zmianą w aktualizacji będzie możliwość wykonywania ręcznego skoku. Do tej pory system parkouru w dużej mierze opierał się na automatycznych animacjach i kontekstowych ruchach postaci. Po włączeniu nowej opcji gracze zyskają większą kontrolę nad poruszaniem się, ponieważ skok będzie można aktywować bezpośrednio przyciskiem. Funkcja nie będzie jednak domyślnie aktywna. Aby z niej skorzystać, trzeba przejść do ustawień rozgrywki i w zakładce zaawansowanej włączyć odpowiednią opcję.

Wprowadzenie ręcznego skoku wiąże się z organizowanym przez Ubisoft wyzwaniem parkourowym o charakterze społecznościowym. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie nieedytowanego nagrania prezentującego płynny i efektowny bieg po dachach feudalnej Japonii.

Aktualizacja 1.1.8 przyniesie także dodatkowe elementy usprawniające śledzenie postępów. W grze pojawią się szczegółowe statystyki, a także nowe efekty wizualne informujące o trafieniach krytycznych w trakcie walki.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Assassin’s Creed Shadows zadebiutowało 20 marca 2025 roku. Produkcja trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Assassin's Creed Shadows - wychodząc z cienia….

Źródło:https://insider-gaming.com/assassins-creed-shadows-update-jump/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

