Assassin’s Creed Shadows porównane z Ghost of Tsushima i AC Valhalla. Która gra wypada najlepiej?

Do sieci trafiły porównania najnowszej odsłony Assassin’s Creed z jedną z poprzedniczek, a także hitem z konsol PlayStation, które zestawiają ze sobą nie tylko grafikę, ale również poszczególne mechaniki.

Doczekaliśmy się premiery Assassin’s Creed Shadows, czyli kolejnej odsłony popularnej serii Ubisoftu. Jeszcze przed debiutem gry w sieci pojawiły się pierwsze recenzje, które zwiastowały następną udaną część. Tuż przed samą premierą powróciły również kontrowersje dotyczące możliwości niszczenia świątyń i atakowania mnichów. Do sprawy odniósł się nawet premier Japonii, a Ubisoft obiecał wyeliminować te problemy w pierwszej aktualizacji. Do sieci trafiło również sporo porównań graficznych Assassin’s Creed Shadows, zarówno poszczególnych platform, jak i te, które zestawiają ze sobą najnowszy tytuł z AC Valhalla, a także z inną głośną grą osadzoną w feudalnej Japonii, czyli Ghost of Tsushima. Jak na ich tle wypada Assassin’s Creed Shadows?

Assassin’s Creed Shadows na porównaniu z AC Valhalla i Ghost of Tsushima

Gra Sucker Punch Productions pierwotnie zadebiutowała w 2020 roku wyłącznie na PlayStation 4, ale już rok później otrzymała wersję na PlayStation 5, a w ubiegłym roku pecetowy port. Na poniższych nagraniach możemy zobaczyć bezpośrednie zestawienie Assassin’s Creed Shadows z Ghost of Tsushima, zarówno pod względem prezentowanej jakości oprawy wizualnej, jak również fizyki, jazdy konnej, pływania, walki kataną, czy łukiem, a także mechanik skradankowych. Produkcja od Sony nie ma się czego wstydzić i pomimo wielu lat na karku, wciąż może rywalizować z najnowszymi tytułami.