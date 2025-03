Premier Japonii skomentował aferę z Assassin’s Creed Shadows. Nie będą tolerować niszczenia świątyń

Premier Japonii odpowiedział, że zamierza omówić tę kwestię z kilkoma ministerstwami, w tym odpowiedzialnego za turystykę. Dodał, że profanacja świątyń jest niedopuszczalna i szacunek wobec kultury i religii dotyczy każdego kraju.

To, jak należy podejść do tej kwestii od strony prawnej, musimy omówić z Ministerstwem Gospodarki, Handlu i Przemysłu, Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Profanacja świątyni jest niedopuszczalna – to zniewaga dla całego narodu. Kiedy nasze Siły Samoobrony zostały wysłane do Samawy w Iraku, zadbaliśmy o to, by wcześniej zapoznały się z islamskimi zwyczajami. Szacunek dla kultury i religii danego kraju jest podstawą i musimy jasno dać do zrozumienia, że nie będziemy tolerować działań, które je lekceważą.