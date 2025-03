Ubisoft ugiął się pod presją Japończyków. Assassin’s Creed Shadows z ważną zmianą w pierwszej aktualizacji

Już jutro Assassin’s Creed Shadows oficjalnie zadebiutuje na rynku. Wczoraj do sieci trafiły pierwsze recenzje, a wraz z nimi porównania graficzne, które prezentują grę na różnych platformach. W kilku ostatnich tygodniach poprzedzających debiut najnowszego tytułu od Ubisoftu głośno stało się o fragmencie jednego z filmów z rozgrywki, w którym widzimy, jak Yasuke wbiega na teren świątyni i nie tylko niszczy jej wnętrze, ale również atakuje przebywających tam ludzi. To nie spodobało się władzom japońskiej świątyni, która stała się inspiracją dla deweloperów. Obiecali „podjąć odpowiednie działania” przeciwko Ubisoftowi. Jak się okazuje, przyniosło to efekty.

Assassin’s Creed Shadows nie pozwoli na niszczenie świątyń i atakowanie mnichów

Jeden z radnych miasta Kobe, który jest również członkiem zgromadzenia prefektury Hyogo położnej na wyspie Honsiu odniósł się do tych kontrowersji. Takeshi Nagase wyznał, że gracze nie powinni mieć możliwości atakowania mnichów w świątyniach oraz niszczenia elementów budynków i ich wnętrz, zarówno z broni białej, jak i dystansowej. Radny wezwał nawet graczy do bojkotu Assassin’s Creed Shadows.