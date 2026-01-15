Ubisoft podgrzewa atmosferę przed zapowiedzią. Soundtrack Assassin’s Creed Black Flag wraca na oficjalne kanały

Ubisoft ponownie rozbudził nadzieje fanów Assassin’s Creed. Na oficjalnym kanale Ubisoft Music zaczęły pojawiać się ponowne publikacje soundtracków z Assassin’s Creed IV: Black Flag, co społeczność błyskawicznie powiązała z krążącymi od miesięcy doniesieniami o remake’u gry.

Assassin’s Creed Black Flag – muzyczny powrót i remake na horyzoncie

Jak zauważyli gracze, Ubisoft Music sukcesywnie reuploaduje utwory z oryginalnego Black Flag. W momencie publikacji do sieci trafiło już 18 ścieżek dźwiękowych, a kolejne materiały są dodawane – i czasowo ukrywane – w playlistach na różnych kanałach Ubisoftu. Tego typu działania rzadko są przypadkowe, szczególnie gdy towarzyszą im długotrwałe przecieki.

