Ubisoft podgrzewa atmosferę przed zapowiedzią. Soundtrack Assassin’s Creed Black Flag wraca na oficjalne kanały

Mikołaj Berlik
2026/01/15 11:00
Ponowne publikacje muzyki zbiegają się z plotkami o rychłym ogłoszeniu Black Flag Remake.

Ubisoft ponownie rozbudził nadzieje fanów Assassin’s Creed. Na oficjalnym kanale Ubisoft Music zaczęły pojawiać się ponowne publikacje soundtracków z Assassin’s Creed IV: Black Flag, co społeczność błyskawicznie powiązała z krążącymi od miesięcy doniesieniami o remake’u gry.

Assassin’s Creed Black Flag
Assassin’s Creed Black Flag

Assassin’s Creed Black Flag – muzyczny powrót i remake na horyzoncie

Jak zauważyli gracze, Ubisoft Music sukcesywnie reuploaduje utwory z oryginalnego Black Flag. W momencie publikacji do sieci trafiło już 18 ścieżek dźwiękowych, a kolejne materiały są dodawane – i czasowo ukrywane – w playlistach na różnych kanałach Ubisoftu. Tego typu działania rzadko są przypadkowe, szczególnie gdy towarzyszą im długotrwałe przecieki.

Według informacji Insider Gaming remake, funkcjonujący roboczo pod kryptonimem Obsidian, powstaje od dłuższego czasu i ma zadebiutować jeszcze w tym roku fiskalnym Ubisoftu, który kończy się 31 marca 2026 roku. Produkcja znana wśród fanów jako Assassin’s Creed: Black Flag Resynced miałaby zaoferować odświeżoną oprawę i przebudowane systemy rozgrywki, przy zachowaniu pirackiego klimatu oryginału.

Źródła sugerują, że marketing remake’u Black Flag miał ruszyć już w styczniu, z premierą planowaną na marzec. Sytuację komplikuje jednak brak oficjalnych zapowiedzi oraz zamieszanie wokół innych projektów Ubisoftu, w tym Prince of Persia: Sands of Time Remake. Mimo to ponowne publikowanie soundtracku trudno uznać za zbieg okoliczności. Jeśli historia czegoś uczy, takie sygnały często poprzedzają oficjalne ogłoszenia. Teraz pozostaje czekać na ruch ze strony samego Ubisoftu.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-flag-remake-release/

Mikołaj Berlik
