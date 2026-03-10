Dark Messiah of Might and Magic wraca do żywych. Gra nigdy wcześniej nie wyglądała tak dobrze

To dobry powód, aby wrócić do tego klasyka.

Fani klasycznej produkcji Arkane Studios mogą sprawdzić, jak Dark Messiah of Might and Magic prezentuje się w nowoczesnej oprawie graficznej. Do sieci trafiła pierwsza wersja modyfikacji RTX Remix, która znacząco zmienia warstwę wizualną tej kultowej gry action-RPG. Dark Messiah of Might and Magic – zadebiutowała wczesna wersja moda wprowadzającego RTX Remix Za projekt odpowiada zespół wiltOS Technologies, który od dłuższego czasu pracuje nad modernizacją oprawy graficznej tytułu z 2006 roku. Najnowsza modyfikacja wprowadza pełny ray tracing, a także odświeżone tekstury, modele obiektów oraz poprawione oświetlenie. Celem twórców jest sprawienie, aby produkcja Arkane wyglądała znacznie bardziej współcześnie, przy zachowaniu oryginalnego klimatu.

Należy jednak pamiętać, że udostępniona wersja to dopiero alfa, dlatego gracze mogą natknąć się na różnego rodzaju błędy i niedoskonałości. Twórcy zdecydowali się mimo to opublikować mod już teraz, aby przetestować jego działanie na jak największej liczbie konfiguracji sprzętowych. Modyfikację pobierzecie z tej strony.

GramTV przedstawia:

Zespół zamierza analizować między innymi sposób, w jaki nowe tekstury współgrają z elementami świata gry. Na podstawie zebranych opinii oraz danych z testów planowane jest dalsze dopracowanie ich rozmieszczenia i jakości. W kolejnych etapach prac twórcy chcą również zająć się wymianą efektów cząsteczkowych oraz innymi elementami wizualnymi. Z okazji premiery pierwszej wersji modyfikacji opublikowano także nowy zwiastun prezentujący projekt w akcji. Materiał nie zawiera bezpośrednich porównań z oryginalną wersją gry, jednak już na pierwszy rzut oka widać znaczącą poprawę jakości grafiki względem wcześniejszych materiałów z lutego ubiegłego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.