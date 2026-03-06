Problemy w ARC Raiders. Embark Studios reaguje po odkryciu wycieku prywatnych danych Discorda

Po niedawnych kontrowersjach związanych z weryfikacją wieku na Discordzie kolejny problem bezpieczeństwa dotyka graczy.

Nie minęło wiele czasu od głośnych dyskusji o weryfikacji wieku na Discordzie, a już pojawia się kolejny powód do niepokoju. Tym razem chodzi o integrację popularnej platformy z grą Arc Raiders od Embark Studios. Według raportu opublikowanego przez inżyniera Timothy’ego Meadowsa, funkcja pozwalająca połączyć grę z Discordem mogła ujawniać prywatne wiadomości, listę znajomych i inne wrażliwe dane. Arc Raiders poprawia błąd z Discordem po odkryciu wycieku prywatnych danych Meadows tak opisał to na swoim blogu:

Podczas gry w Arc Raiders prywatne wiadomości Direct Message między dwoma użytkownikami były zapisywane w plikach logów w postaci czystego tekstu. Dodatkowo pełny token uwierzytelniający Discorda znajdował się w tym samym pliku. To poważne naruszenie prywatności i bezpieczeństwa. Problem powstał przez sposób, w jaki Arc Raiders łączy się z Discordem. Gdy gracze włączają tę funkcję, gra zapisuje na komputerze więcej danych niż powinna – w tym prywatne wiadomości z Discorda i informacje o znajomych. W praktyce oznacza to, że te dane mogą przypadkowo trafić do raportów błędów lub być dostępne dla innych programów działających na tym samym komputerze. Embark Studios szybko zareagowało i zapowiedziało hotfix, który ma wyłączyć nadmierne logowanie danych z Discorda. W oficjalnym komunikacie czytamy:

Wasze prywatne dane nie zostały wysłane poza wasze urządzenie. Embark nie przegląda ani nie przechowuje takich informacji. Wyłączymy logowanie w SDK i przeprowadzimy dokładny audyt, aby upewnić się, że nie występują dalsze problemy. W razie pytań prosimy o kontakt z pomocą techniczną. Meadows mimo wszystko zaleca graczom zmianę hasła do Discorda, nieudostępnianie plików logów oraz tymczasowe wyłączenie integracji z Discordem w Arc Raiders, dopóki problem nie zostanie całkowicie rozwiązany. Wczytywanie ramki mediów.

