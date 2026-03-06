Zaloguj się lub Zarejestruj

Problemy w ARC Raiders. Embark Studios reaguje po odkryciu wycieku prywatnych danych Discorda

Jakub Piwoński
2026/03/06 10:30
Po niedawnych kontrowersjach związanych z weryfikacją wieku na Discordzie kolejny problem bezpieczeństwa dotyka graczy.

Nie minęło wiele czasu od głośnych dyskusji o weryfikacji wieku na Discordzie, a już pojawia się kolejny powód do niepokoju. Tym razem chodzi o integrację popularnej platformy z grą Arc Raiders od Embark Studios. Według raportu opublikowanego przez inżyniera Timothy’ego Meadowsa, funkcja pozwalająca połączyć grę z Discordem mogła ujawniać prywatne wiadomości, listę znajomych i inne wrażliwe dane.

Arc Raiders
Arc Raiders

Arc Raiders poprawia błąd z Discordem po odkryciu wycieku prywatnych danych

Meadows tak opisał to na swoim blogu:

Podczas gry w Arc Raiders prywatne wiadomości Direct Message między dwoma użytkownikami były zapisywane w plikach logów w postaci czystego tekstu. Dodatkowo pełny token uwierzytelniający Discorda znajdował się w tym samym pliku. To poważne naruszenie prywatności i bezpieczeństwa.

Problem powstał przez sposób, w jaki Arc Raiders łączy się z Discordem. Gdy gracze włączają tę funkcję, gra zapisuje na komputerze więcej danych niż powinna – w tym prywatne wiadomości z Discorda i informacje o znajomych. W praktyce oznacza to, że te dane mogą przypadkowo trafić do raportów błędów lub być dostępne dla innych programów działających na tym samym komputerze.

Embark Studios szybko zareagowało i zapowiedziało hotfix, który ma wyłączyć nadmierne logowanie danych z Discorda. W oficjalnym komunikacie czytamy:

Wasze prywatne dane nie zostały wysłane poza wasze urządzenie. Embark nie przegląda ani nie przechowuje takich informacji. Wyłączymy logowanie w SDK i przeprowadzimy dokładny audyt, aby upewnić się, że nie występują dalsze problemy. W razie pytań prosimy o kontakt z pomocą techniczną.

Meadows mimo wszystko zaleca graczom zmianę hasła do Discorda, nieudostępnianie plików logów oraz tymczasowe wyłączenie integracji z Discordem w Arc Raiders, dopóki problem nie zostanie całkowicie rozwiązany.

Źródło:https://www.eurogamer.net/arc-raiders-discord-messages-security-problem-fix-incoming

News
gra akcji
shooter
kooperacja
wyciek
prywatność
looter shooter
Discord
ARC Raiders
Embark Studios
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 11:28

Jesteśmy sobie zwykłym komunikatorem...

Regulator prawny wymaga od nas pobrania waszych danych dla swoje... znaczy, dla waszego bezpieczeństwa

Oj... wasze dane wyciekły, bo deweloper też człowiek i błędy popełnia




