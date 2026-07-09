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Control Resonant będzie większe od poprzednika. Twórcy inspirują się DOOM-em i Sekiro

Mikołaj Berlik
2026/07/09 09:10
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Remedy zdradziło nowe szczegóły dotyczące długości gry, rozgrywki oraz powiązań z uniwersum Alan Wake.

Remedy Entertainment ujawniło kolejne informacje na temat Control Resonant. Twórcy potwierdzili, że nowa odsłona będzie dłuższa od oryginału, a podczas projektowania rozgrywki inspirowali się między innymi DOOM-em z 2016 roku oraz Sekiro: Shadows Die Twice.

Control Resonant
Control Resonant

Control Resonant będzie największą grą Remedy

W rozmowie z serwisem MinnMax reżyser gry, Mikael Kasurinen, zdradził kilka nowych szczegółów dotyczących Control Resonant. Jak przyznał, pełne ukończenie produkcji zajmie więcej czasu niż w przypadku pierwszego Control. Twórca nie ujawnił jednak, o ile dłuższa będzie kampania ani czy chodzi wyłącznie o główny wątek fabularny.

Kasurinen potwierdził również, że historia została podzielona na rozdziały, choć – jak zaznaczył – podczas rozgrywki struktura ta nie będzie szczególnie odczuwalna. Jeśli chodzi o inspiracje fabularne, Remedy ponownie wskazało Southern Reach Trilogy, Roadside Picnic oraz serial The X-Files. Z kolei system walki i projektowanie rozgrywki czerpały z takich produkcji jak DOOM (2016) oraz Sekiro: Shadows Die Twice.

Jedno z pytań dotyczyło bossów, jakich spotkamy w trakcie naszej przygody w Control Resonant. Może być to zaskakujące, jednak wielu z nich będzie opcjonalnych i pokonamy ich w dowolnej kolejności. Tak, dotyczy to nawet tych najpotężniejszych wrogów.

GramTV przedstawia:

Reżyser ujawnił także, że jego ulubioną formą Aberranta jest Hammer. Pozostałe formy gracze będą odblokowywać poprzez zdobywanie specjalnych zasobów podczas zabawy, którymi dysponować będzie Dylan – główny bohater produkcji.

Deweloper uspokoił również osoby, które nie ukończyły dodatku AWE do pierwszego Control – jego znajomość nie będzie wymagana do zrozumienia wydarzeń w Control Resonant. Zapytany natomiast o skalę powiązań z serią Alan Wake, Kasurinen odpowiedział żartobliwie, że na dziesięciostopniowej skali byłoby to około „2,5”.

Control Resonant zadebiutuje 24 września na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Źródło:https://gamingbolt.com/control-resonant-is-longer-than-the-original-inspired-by-doom-2016-and-sekiro-shadows-die-twice + https://gamingbolt.com/control-resonant-director-says-many-of-its-toughest-bosses-are-optional-teases-huge-surprise

Tagi:

News
PC
Remedy Entertainment
remedy
PlayStation 5
Control
Xbox Series X
Xbox Series S
Control Resonant
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:24

Jak pamiętam, to pierwsza część mi zajęła całkiem sporo. Na liczniku mam 44h, także niektórych te informacje mogą odrzucić od gry (chociaż ja się cieszę, ja lubię długie gry).




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