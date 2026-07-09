Control Resonant będzie większe od poprzednika. Twórcy inspirują się DOOM-em i Sekiro

Remedy zdradziło nowe szczegóły dotyczące długości gry, rozgrywki oraz powiązań z uniwersum Alan Wake.

Remedy Entertainment ujawniło kolejne informacje na temat Control Resonant. Twórcy potwierdzili, że nowa odsłona będzie dłuższa od oryginału, a podczas projektowania rozgrywki inspirowali się między innymi DOOM-em z 2016 roku oraz Sekiro: Shadows Die Twice. Control Resonant będzie największą grą Remedy W rozmowie z serwisem MinnMax reżyser gry, Mikael Kasurinen, zdradził kilka nowych szczegółów dotyczących Control Resonant. Jak przyznał, pełne ukończenie produkcji zajmie więcej czasu niż w przypadku pierwszego Control. Twórca nie ujawnił jednak, o ile dłuższa będzie kampania ani czy chodzi wyłącznie o główny wątek fabularny.

Kasurinen potwierdził również, że historia została podzielona na rozdziały, choć – jak zaznaczył – podczas rozgrywki struktura ta nie będzie szczególnie odczuwalna. Jeśli chodzi o inspiracje fabularne, Remedy ponownie wskazało Southern Reach Trilogy, Roadside Picnic oraz serial The X-Files. Z kolei system walki i projektowanie rozgrywki czerpały z takich produkcji jak DOOM (2016) oraz Sekiro: Shadows Die Twice. Jedno z pytań dotyczyło bossów, jakich spotkamy w trakcie naszej przygody w Control Resonant. Może być to zaskakujące, jednak wielu z nich będzie opcjonalnych i pokonamy ich w dowolnej kolejności. Tak, dotyczy to nawet tych najpotężniejszych wrogów.

GramTV przedstawia:

Reżyser ujawnił także, że jego ulubioną formą Aberranta jest Hammer. Pozostałe formy gracze będą odblokowywać poprzez zdobywanie specjalnych zasobów podczas zabawy, którymi dysponować będzie Dylan – główny bohater produkcji. Deweloper uspokoił również osoby, które nie ukończyły dodatku AWE do pierwszego Control – jego znajomość nie będzie wymagana do zrozumienia wydarzeń w Control Resonant. Zapytany natomiast o skalę powiązań z serią Alan Wake, Kasurinen odpowiedział żartobliwie, że na dziesięciostopniowej skali byłoby to około „2,5”. Control Resonant zadebiutuje 24 września na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Control Resonant spełni oczekiwania fanów? Zobaczcie ponad 20-minutowy gameplay