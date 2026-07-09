Assassin's Creed Black Flag Resynced już dostępne. Zobaczcie premierowy trailer

Ubisoft prezentuje premierowy zwiastun Assassin's Creed Black Flag Resynced
Premierowy zwiastun Assassin's Creed Black Flag Resynced nosi tytuł „Horyzont”, który – jak podkreśla Ubisoft – „należy do tych, którzy mają dość odwagi, żeby go ścigać”.Warto także dodać, że we wspomnianym materiale usłyszeć możemy utwór „Full Circle” zespołu Half Moon Run, a całość znajdziecie na dole wiadomości. Koniecznie dajcie również zdać, czy zamierzacie ponownie obrać kurs na Karaiby i jeszcze raz przeżyć historię Edwarda Kenwaya.
Zbudowana od podstaw i oparta na najnowszej wersji silnika Anvil, legendarna piracka przygoda dla pojedynczego gracza powraca. Wciel się w postać Edwarda Kenwaya i pożegluj na Karaiby w czasach Złotej Ery Piractwa w tym wspaniale przygotowanym remake'u z oszałamiającą grafiką, usprawnioną rozgrywką i nowymi treściami. Towarzysząc Edwardowi w jego pogoni za chwałą i złotem, trafisz w sam środek toczonej od starożytności wojny Asasynów z Templariuszami, która zagrozi przyszłości wszystkiego, co udało się stworzyć piratom – czytamy w opisie zwiastuna.
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