Assassin's Creed Black Flag Resynced już dostępne. Zobaczcie premierowy trailer

„Wciągnij na maszt czarną banderę i niech rozpoczną się twoje rządy na morzu”.

Assassin's Creed Black Flag Resynced spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów. Dzisiaj – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wspomniana produkcja debiutuje na rynku. Nic więc dziwnego, że Ubisoft postanowił uczcić ten moment i opublikował premierowy zwiastun odświeżonej wersji czwartej odsłony serii Assassin’s Creed.

Ubisoft prezentuje premierowy zwiastun Assassin's Creed Black Flag Resynced

Premierowy zwiastun Assassin's Creed Black Flag Resynced nosi tytuł „Horyzont”, który – jak podkreśla Ubisoft – „należy do tych, którzy mają dość odwagi, żeby go ścigać”. Warto także dodać, że we wspomnianym materiale usłyszeć możemy utwór „Full Circle” zespołu Half Moon Run, a całość znajdziecie na dole wiadomości. Koniecznie dajcie również zdać, czy zamierzacie ponownie obrać kurs na Karaiby i jeszcze raz przeżyć historię Edwarda Kenwaya.