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Assassin's Creed Black Flag Resynced już dostępne. Zobaczcie premierowy trailer

Mikołaj Ciesielski
2026/07/09 18:40
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„Wciągnij na maszt czarną banderę i niech rozpoczną się twoje rządy na morzu”.

Assassin's Creed Black Flag Resynced spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów. Dzisiaj – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wspomniana produkcja debiutuje na rynku. Nic więc dziwnego, że Ubisoft postanowił uczcić ten moment i opublikował premierowy zwiastun odświeżonej wersji czwartej odsłony serii Assassin’s Creed.

Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced

Ubisoft prezentuje premierowy zwiastun Assassin's Creed Black Flag Resynced

Premierowy zwiastun Assassin's Creed Black Flag Resynced nosi tytuł „Horyzont”, który – jak podkreśla Ubisoft – „należy do tych, którzy mają dość odwagi, żeby go ścigać”. Warto także dodać, że we wspomnianym materiale usłyszeć możemy utwór „Full Circle” zespołu Half Moon Run, a całość znajdziecie na dole wiadomości. Koniecznie dajcie również zdać, czy zamierzacie ponownie obrać kurs na Karaiby i jeszcze raz przeżyć historię Edwarda Kenwaya.

Zbudowana od podstaw i oparta na najnowszej wersji silnika Anvil, legendarna piracka przygoda dla pojedynczego gracza powraca. Wciel się w postać Edwarda Kenwaya i pożegluj na Karaiby w czasach Złotej Ery Piractwa w tym wspaniale przygotowanym remake'u z oszałamiającą grafiką, usprawnioną rozgrywką i nowymi treściami. Towarzysząc Edwardowi w jego pogoni za chwałą i złotem, trafisz w sam środek toczonej od starożytności wojny Asasynów z Templariuszami, która zagrozi przyszłości wszystkiego, co udało się stworzyć piratom – czytamy w opisie zwiastuna.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Assassin's Creed Black Flag Resynced dostępne jest od dzisiaj – 9 lipca 2026 roku – na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to koniecznie przeczytajcie: Recenzja Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – piracka przygoda na miarę naszych czasów.

Źródło:https://youtu.be/PuC4vB0kLvw

Tagi:

News
Ubisoft
premiera
remake
zwiastun premierowy
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112