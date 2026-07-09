Subnautica 2 otrzymała aktualizację Adaptive Measures. Twórcy poprawili zachowanie stworzeń

Wczesny dostęp wzbogacił się o nowe reakcje fauny, zmiany w eksploracji oraz kolejne elementy rozwoju postaci.

Studio Unknown Worlds udostępniło aktualizację 1.1 Adaptive Measures do Subnautica 2, rozwijając zawartość dostępnego we wczesnym dostępie survivalu. Jedną z najważniejszych nowości są zmienione reakcje stworzeń na działania gracza.

Od teraz większość organizmów po trafieniu narzędziem wielofunkcyjnym wyraźnie reaguje na obrażenia, zanim podejmie próbę ucieczki. Deweloperzy rozbudowali również działanie Sonic Resonatora – część stworzeń może zostać tymczasowo ogłuszona po trafieniu tą bronią, co ma urozmaicić starcia i eksplorację podwodnego świata.

Aktualizacja przynosi także zmiany w spotkaniach z Blight, poprawiając przejścia pomiędzy zachowaniem pasywnym i agresywnym. Z kolei eksploracja wraków została wzbogacona o dodatkowe zagadki środowiskowe. We wczesnych etapach gry pojawiły się również nowe BioLabs, w których gracze znajdą kolejne opcje biomodyfikacji.