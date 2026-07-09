Subnautica 2 otrzymała aktualizację Adaptive Measures. Twórcy poprawili zachowanie stworzeń

Wczesny dostęp wzbogacił się o nowe reakcje fauny, zmiany w eksploracji oraz kolejne elementy rozwoju postaci.
Subnautica 2 doczekała się aktualizacji 1.1 o nazwie Adaptive Measures. Patch wprowadza nowe reakcje stworzeń, ulepsza eksplorację oraz dodaje kolejne możliwości rozwoju biomodyfikacji.
Subnautica 2 z aktualizacją Adaptive Measures
Studio Unknown Worlds udostępniło aktualizację 1.1 Adaptive Measures do Subnautica 2, rozwijając zawartość dostępnego we wczesnym dostępie survivalu. Jedną z najważniejszych nowości są zmienione reakcje stworzeń na działania gracza.
Od teraz większość organizmów po trafieniu narzędziem wielofunkcyjnym wyraźnie reaguje na obrażenia, zanim podejmie próbę ucieczki. Deweloperzy rozbudowali również działanie Sonic Resonatora – część stworzeń może zostać tymczasowo ogłuszona po trafieniu tą bronią, co ma urozmaicić starcia i eksplorację podwodnego świata.
Aktualizacja przynosi także zmiany w spotkaniach z Blight, poprawiając przejścia pomiędzy zachowaniem pasywnym i agresywnym. Z kolei eksploracja wraków została wzbogacona o dodatkowe zagadki środowiskowe. We wczesnych etapach gry pojawiły się również nowe BioLabs, w których gracze znajdą kolejne opcje biomodyfikacji.
GramTV przedstawia:
W dalszej części rozgrywki odblokowany zostanie nowy skaner stworzeń. Dzięki niemu będzie można analizować napotkane organizmy i zdobywać dodatkowe miejsca na Biomody, co zapewni większe możliwości rozwoju postaci.
Twórcy ujawnili także plany dotyczące kolejnych aktualizacji do Subnautica 2. Patch 1.2 ma dodać czat głosowy oparty na odległości między graczami, możliwość wskrzeszania sojuszników oraz kolejne usprawnienia trybu wieloosobowego. Jeszcze w tym roku do gry trafi również duża aktualizacja Early Access 2, która wprowadzi nowy region, stworzenia, pojazdy, elementy fabularne i kolejne mechaniki rozgrywki.
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