Gracze ARC Raiders zaskoczyli samych twórców. Ciekawe statystyki od Embark Studios

ARC Raiders bez wątpienia nie narzeka na brak zainteresowania. Miniony weekend przyniósł kolejny all-time peak na Steamie, gdy jednocześnie grało nawet 481 tysięcy użytkowników platformy. Ostatnio tytuł wzbogaciła aktualizacja, wprowadzająca do gry nową lokację – mapę Stella Montis. Jak informują twórcy, miejsce to stało się niezwykle popularne.

Stella Montis nową ulubioną mapą ARC Raiders. Twórcy zdradzają ciekawe statystyki po aktualizacji

Deweloperzy przekazali bowiem, że mapa Stella Montis została już odwiedzona ponad dwadzieścia pięć milionów razy. Lokalizacja ta charakteryzuje się wąskimi korytarzami, wielopoziomowymi strukturami i oferuje wiele okazji do konfrontacji PvP. Ze względu na te cechy, Stella Montis błyskawicznie stała się jedną z ulubionych stref społeczności, zwłaszcza jeśli chodzi o intensywne starcia z innymi użytkownikami.