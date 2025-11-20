Gracze ARC Raiders zaskoczyli samych twórców. Ciekawe statystyki od Embark Studios

Stella Montis nową ulubioną mapą ARC Raiders. Twórcy zdradzają ciekawe statystyki po aktualizacji
Deweloperzy przekazali bowiem, że mapa Stella Montis została już odwiedzona ponad dwadzieścia pięć milionów razy. Lokalizacja ta charakteryzuje się wąskimi korytarzami, wielopoziomowymi strukturami i oferuje wiele okazji do konfrontacji PvP. Ze względu na te cechy, Stella Montis błyskawicznie stała się jedną z ulubionych stref społeczności, zwłaszcza jeśli chodzi o intensywne starcia z innymi użytkownikami.
Firma Embark Studios udostępniła grafikę, która prezentuje szereg intrygujących danych, ilustrujących aktywność graczy po premierze aktualizacji North Line. Oprócz rekordowej liczby wizyt w nowym kompleksie górskim, statystyki pokazują, że gracze wspólnymi siłami wyeliminowali liczbę 26 923 przeciwników typu Matriarch. Aktualizacja North Line wprowadziła również nowego wroga – Shreddera. Jak wynika z podsumowania, ten świeżo dodany przeciwnik zdołał powalić aż 2,2 miliona graczy.
Co więcej, w nowej zawartości zadebiutowała wyjątkowo potężna mina o nazwie Deadline. Mimo że jest to skuteczne narzędzie bojowe, deweloperzy odnotowali, że 37 218 graczy nieumyślnie doprowadziło do własnej eliminacji za pomocą tego nowego i niebezpiecznego ładunku wybuchowego. Najbardziej zaskakującą, a zarazem najdziwniejszą statystyką opublikowaną przez Embark Studios jest fakt, że 117 Raidersów zdołało się „jakoś” powalić w wyniku interakcji ze... skałami.
Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
