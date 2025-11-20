Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze ARC Raiders zaskoczyli samych twórców. Ciekawe statystyki od Embark Studios

Patrycja Pietrowska
2025/11/20 09:30
0
0

Stella Montis z milionami wizyt.

ARC Raiders bez wątpienia nie narzeka na brak zainteresowania. Miniony weekend przyniósł kolejny all-time peak na Steamie, gdy jednocześnie grało nawet 481 tysięcy użytkowników platformy. Ostatnio tytuł wzbogaciła aktualizacja, wprowadzająca do gry nową lokację – mapę Stella Montis. Jak informują twórcy, miejsce to stało się niezwykle popularne.

ARC Raiders
ARC Raiders

Stella Montis nową ulubioną mapą ARC Raiders. Twórcy zdradzają ciekawe statystyki po aktualizacji

Deweloperzy przekazali bowiem, że mapa Stella Montis została już odwiedzona ponad dwadzieścia pięć milionów razy. Lokalizacja ta charakteryzuje się wąskimi korytarzami, wielopoziomowymi strukturami i oferuje wiele okazji do konfrontacji PvP. Ze względu na te cechy, Stella Montis błyskawicznie stała się jedną z ulubionych stref społeczności, zwłaszcza jeśli chodzi o intensywne starcia z innymi użytkownikami.

Firma Embark Studios udostępniła grafikę, która prezentuje szereg intrygujących danych, ilustrujących aktywność graczy po premierze aktualizacji North Line. Oprócz rekordowej liczby wizyt w nowym kompleksie górskim, statystyki pokazują, że gracze wspólnymi siłami wyeliminowali liczbę 26 923 przeciwników typu Matriarch. Aktualizacja North Line wprowadziła również nowego wroga – Shreddera. Jak wynika z podsumowania, ten świeżo dodany przeciwnik zdołał powalić aż 2,2 miliona graczy.

GramTV przedstawia:

Co więcej, w nowej zawartości zadebiutowała wyjątkowo potężna mina o nazwie Deadline. Mimo że jest to skuteczne narzędzie bojowe, deweloperzy odnotowali, że 37 218 graczy nieumyślnie doprowadziło do własnej eliminacji za pomocą tego nowego i niebezpiecznego ładunku wybuchowego. Najbardziej zaskakującą, a zarazem najdziwniejszą statystyką opublikowaną przez Embark Studios jest fakt, że 117 Raidersów zdołało się „jakoś” powalić w wyniku interakcji ze... skałami.

ARC Raiders
ARC Raiders

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/arc-raiders-new-map-visit-25-million/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

