Apple jednak przejmie Disneya? Wytwórnia szykuje się do sprzedaży i zanosi się na sensację

To co do tej pory wydawało się niemożliwe ze względu na zabezpieczenia antymonopolowe w USA, powoli może się zmaterializować w postaci umowy przejęcia Disneya przez Apple . Oczywiście gigant technologiczny nie może i raczej nie chce kupić wytwórni w obecnym kształcie, ale jeśli Bob Iger doprowadzi do realizacji swojego planu, to pojawia się realna opcja.

Disney nie jest tu wyjątkowym przypadkiem. Wszystkie tak zwane starsze studia borykają się od jakiegoś czasu z gigantycznymi problemami. Jednak w tym wypadku może się otworzyć furtka pozwalająca na przejęcie. W tym celu Disney musi pozbyć się części biznesów, żeby stać się „mniejszy” i nie obejmować tak szerokiej skali działalności. Wtedy amerykański regulator mógłby przełknąć taką transakcję.

Przejęcie Disneya przez Apple staje się możliwe?

Bob Iger zasugerował w jednym z wywiadów, że najpierw na sprzedaż zostaną wystawione klasyczne stacje telewizyjne, których właścicielem jest Disney. Chodzi tu o stacje ABC i FX. Dałoby to możliwość połączenia z partnerującym od lat Apple. Iger był wielkim przyjacielem zmarłego przed laty Jobsa, który do śmierci zasiadał w zarządzie Disneya, po tym jak w 2006 roku odsprzedał mu studio Pixar. Z kolei Iger był w zarządzie Apple do momentu, kiedy w Coopertino pojawiła się idea otearcia streamingowego Apple TV+ i pojawił się konflikt interesów. Zresztą Iger nigdy nie krył, że Steve Jobs był kluczem do fuzji obu gigantów, ale jego przedwczesna śmierć pokrzyżowała te plany.

O ile w samym Disneyu przez lata nie było atmosfery i woli do fuzji, a sam Iger do odejścia był wyśmiewany, to teraz po powrocie są już inne nastroje. Otacza się on starą gwardią, z której uczynił doradców i razem prą do przejęcia przez Apple.