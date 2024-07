Marvel jest pewny sukcesu swojego nowego serialu. Prace nad 2. sezonem już trwają

Chociaż do premiery pierwszego sezonu pozostało jeszcze sporo czasu, to studio już zaplanowało termin prac na planie nad kolejnymi odcinkami.

Marvel nieczęsto zamawia drugie sezony swoich seriali i jak dotąd jedynym wyjątkiem wśród aktorskich produkcji jest Loki. Chociaż słyszeliśmy wiele plotek, że drugich sezonów mają doczekać się m.in. Moon Knight, czy Hawkeye, to jak na razie studio tego w żaden sposób nie potwierdziło. Marvel miał jednak dać zielone światło dla produkcji nowych odcinków Daredevil: Born Again i to na wiele miesięcy przed premierą pierwszego sezonu na Disney+. Daredevil: Born Again – drugi sezon już pewny? Pierwotnie Daredevil: Born Again miał liczyć 18 odcinków, ale dyrektorzy studia nie byli zachwyceni serialem i postanowili zrestartować nad nim prace. Wydawało więc się, że liczba odcinków ulegnie zmianie i Diabeł z Hell’s Kitchen otrzyma krótszą historię.

Jak jednak podał scooper Daniel Richtman Marvel zamówił już drugi sezon Daredevil: Born Again. Co istotne, prace na planie nowych odcinków mają rozpocząć się już jesienią tego roku i potrwają do połowy 2025 roku. Oznacza to, że pisanie scenariuszy do kolejnych epizodów już się rozpoczęły. Tym samym fani Matta Murdocka nie będą musieli obawiać się, że serial nie otrzyma kontynuacji z powodu niskiej oglądalności lub nieprzychylnych opinii.

Rodzi to jednak wątpliwości, czy Daredevil nadal znajduje się w planach na Spider-Mana 4. Superbohaterzy mieli połączyć siły, aby walczyć z Kingpinem, który zostanie burmistrzem Nowego Jorku. Niewykluczone, że drugi sezon Daradevil: Born Again wprowadzi widzów do czwartej części Spider-Mana. Nowymi reżyserami Daredevil: Born Again zostali Justin Benson i Aaron Moorhead, którzy wcześniej pracowali nad Moon Knightem i drugim sezonem Lokiego. W obsadzie znaleźli się: Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Genneya Walton, Arty Froushan, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Jeremy Earl, Ayelet Zurer, Lou Taylor Pucci, Nikki M. James, Clark Johnson, Zabryna Guevara, Michael Gaston, Marc Geller oraz Harris Yulin. Przypomnijmy, że Daredevil: Born Again zadebiutuje na Disney w marcu 2025 roku.

