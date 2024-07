To ON uratuje Gwiezdne wojny? Disney i Lucasfilm reagują na niezadowolenie fanów

Ostatnie projekty z Gwiezdnych wojen nie należały do najbardziej udanych, z czego zdaje sobie sprawę kierownictwo Disneya i Lucasfilm.

W listopadzie ubiegłego roku Dave Filoni zwiększył swoją rolę w Lucasfilm i został dyrektorem kreatywnym w studiu. Wielu fanów z ulgą przyjęło tę wiadomość i spodziewało się, że Filoni wkrótce zastąpi Kathleen Kennedy na stanowisku prezesa Lucasfilm. Ale fani są coraz bardziej sceptyczni wobec nowego dyrektora, który zaakceptował scenariusz do Gwiezdnych wojen: Akolity, w tym najbardziej kontrowersyjnych i łamiących kanon aspektów serialu. Fandom może jednak liczyć na innego zbawcę i jak podał scooper MyTimeToShineHello, studio planuje zatrudnić Tony’ego Gilroya i Beau Willimonsa do kolejnych projektów związanych z Gwiezdnymi wojnami.

Fandom Gwiezdnych wojen nie przyjął ciepło nowej produkcji z serii, czyli Akolity. Najnowszy serial jest najgorzej ocenioną przez widzów produkcją ze świata Star Wars. Niepewny jest również los tego serialu i sama showrunnerka, Leslye Headland, studzi emocje wśród widzów w kwestii stworzenia drugiego sezonu. Disney wciąż nie podjął decyzji, co do przyszłości Akolity, ale wytwórnia zdaje sobie sprawę z niezadowolenia, w jakim kierunku rozwijane jest uniwersum Gwiezdnych wojen. Studio nie pozostaje głuche na krytykę i według najnowszych doniesień znalazło rozwiązanie na liczne problemy z serią.

Tony Girloy to twórca Andora i Łotra 1, który współtworzył scenariusze do serialu z Gwiezdnych wojen wraz z Beau Willimonsem. Dodatkowo Willimons jest zaangażowany w napisanie historii do nowego filmu z Gwiezdnych wojen, którego reżyserem będzie James Mangold.

Lucasfilm chce, aby Tony Gilroy i Beau Willimons pracowali dla nich nad kolejnymi projektami z Gwiezdnych Wojen po zakończeniu Andora.

