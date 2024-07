Co ma wspólnego Akolita i Elden Ring? Złoczyńca inspirowany nagimi postaciami graczy

W dużej mierze rozumiał, w jaki sposób używać swojego ciała podczas walki, a nie tylko stać w swoim ciężki kostiumie, który krępuje jego ruchu. Powiedzieliśmy: „Musimy go ubrać w coś lekkiego”. Gdy tylko oznajmiłam, że nie będzie nosił zbroi, wszyscy byli zaniepokojeni: „Jak może nie mieć zbroi”? Zapytałam więc: „Dlaczego miałby ją nosić, skoro nie zamierza dać się trafić?”. Jest to więc kostium z Elden Ring, ten sam styl. Kiedy przyzywasz ludzi do pomocy w grze, zawsze trafi się ktoś, kto nie ma nic na sobie i mówisz sam do siebie: „Ci ludzie są szaleni”.

W Elden Ring i innych soulslike’ach ważny jest odpowiedni dobór buildu, aby jak najlepiej pasował do stylu preferowanego przez graczy. Niektórzy wprawni weterani gier FromSoftware stawiają na pierwszym miejscu na szybkość, całkowicie rezygnując z pancerza i innych elementów uzbrojenia. Chociaż postać gracza narażona jest na przyjęcie ogromnych obrażeń przy każdym ataku, to łatwiej wykonuje uniki i szybciej wyprowadza ciosy. W podobny sposób podeszli twórcy Gwiezdnych wojen: Akolity do postaci antagonisty. Gdyby nosił on tak ciężką zbroję, jak Darth Vader, czy też tyle szat jak Kylo Ren, twórcy musieliby zrezygnować z jego dynamiki podczas walki.