Disney Pixel Adventure ujawnione. Intrygująca zapowiedź gry Disney Games Japan

Gamingowa biografia najsłynniejszej myszy na świecie wygląda imponująco . Mamy to przede wszystkim wyreżyserowaną przez Warrena Spectora Epic Mickey, serię gier Sega Disney, począwszy od Castle of Illusion, serię gier Disney Sports stworzoną przez Konami, a także Magical Tetris Challenge. Ostatnio Mickey pojawił się w Disney Speedstorm, Disney Dreamlight Valley i Illusion Island.

Nie możemy też zapominać, że Mickey jest własnością publiczną, co umożliwia jego wykorzystanie poza produktami Disneya. Do tej pory widzieliśmy zapowiedź strzelanki Mouse, ale pojawił się już w strzelaninie Inverse Ninjas vs the Public Domain i naśladowcy Cuphead - Rubber Hose Rampage.

Disney Games Japan opublikowało na Twitterze zdjęcie Myszki Miki ubranej w czerwoną tunikę z paskiem, pelerynę i znajome żółte buty. Trzyma także miecz, który jest co najmniej tak duży jak on sam.

Audrey Lamsam, dyrektor generalna japońskiego sklepu z gadżetami z anime i grami wideo Aitai Kuji, opublikowała ten tweet, w którym przekazała jeszcze więcej informacji na temat projektu.