Planeta małp – najpierw film, a później serial na Disney +

Disney ma wielkie plany wobec Planety małp. Wytwórnia stawia na początek na film, a zanim ma podążać serial prezentowany na platformie streamingowej Disney +.

Disney już jakiś czas temu ogłosił, że w przyszłym roku do kin trafi nowy film z uniwersum Planeta małp. Będzie on nosił tytuł Kingdom of the Planet of the Apes. Teraz okazuje się, że plany wobec tej marki są dużo większe i ma powstać serial, który trafi na platformę streamingową Disney +.

Wygląda na to, że Planeta małp jest kolejnym uniwersum, na którym Disney zamierza dużo zarobić. W pierwszym etapie film i serial, których akcje będą rozgrywać się w tym samym czasie i świecie. Co prawda Disney nie ujawnił jak bardzo serial zbliży się fabularnie do swojego filmowego poprzednika, ale widać, że zależy mu na dość bliskich premierach obu widowisk. Dlatego serialu powinniśmy się spodziewać jeszcze w tym roku, a najpóźniej z początkiem 2025. Planeta małp – najpierw film, a później serial na Disney + Kingdom of the Planet of the Apes zostanie też powiązane z poprzednią trylogią Wesa Ball’ea. Przede wszystkim wspólny będzie świat, ale reaktywacja marki pod skrzydłami Disneya będzie działa się na wiele lat po wydarzeniach z ostatniej części Wojna o planetę małp z 2017 roku.

