Szef Amazona podekscytowany wyborem nowego Bonda. Fani już mają faworyta

Do tej pory Barbara Broccoli określała jasno, że nowy Bond powinien być po trzydziestce i niekoniecznie biały, a wśród kandydatów wymieniano Aarona Taylora-Johnsona, Regé-Jeana Page’a czy Richarda Maddena. Teraz, gdy Amazon i MGM przejęły stery, spekulacje ponownie obejmują także Henry’ego Cavilla, Toma Hardy’ego czy Idrisa Elbę. Możliwe, że nowa polityka firmy otworzy drzwi dla bardziej znanych nazwisk i innego podejścia do franczyzy.

Choć fani obawiają się, że Bond stanie się kolejną produkcją pod dyktando algorytmów Amazona, zmiana może mieć też pozytywne strony. Nowy nadzór może oznaczać większą swobodę twórczą dla reżyserów, co zwiększyłoby szanse na to, by serię przejęły takie nazwiska jak Christopher Nolan czy Denis Villeneuve. Niektórzy spekulują również, że Bond może powrócić do korzeni powieści Iana Fleminga, oferując film osadzony w realiach historycznych. Jedno jest pewne – Amazon właśnie rozpoczął największą rewolucję w historii tej marki. Pytanie, czy skończy się ona tak, jak “rewolucja” w świecie Tolkiena, w postaci płynącego na kontrowersjach serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy.