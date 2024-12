Konflikt za kulisami nowego Jamesa Bonda. Producentka do Amazona: „pier… idioci”

Według The Hollywood Reporter w przyszłym roku poznamy nazwisko aktora, który zostanie następnym Jamesem Bondem. Serwis uważa, że rola trafi do zaskakującego aktora, na którego mało kto wcześniej stawiał. Więcej światła na kulisy kolejnego filmu o Agencie 007 rzucił Wall Street Journal, według którego produkcja napotkała na poważne problemy. Z ich najnowszego raportu wynika, że doszło do poważnego konfliktu między producentką Barbarą Broccoli a Amazonem, który w 2022 roku oficjalnie przejął wytwórnie MGM. Efektem jest wstrzymanie prac nad nowym filmem o Jamesie Bondzie, co wyjaśnia, dlaczego właściwe prace nad produkcją jeszcze się nie zaczęły.

James Bond – wielki konflikt producentki Barbary Broccoli z Amazonem wstrzymuje prace nad nowym filmem

Informator Wall Street Journal twierdzi, że Amazon uważa franczyzę Jamesa Bonda za „kontent”, na którym można tworzyć kolejne produkcje i rozszerzać uniwersum o spin-offy. Padają porównania do MCU od Marvel Studios i podobną drogą najwyraźniej chce podążyć Amazon. Kategorycznie sprzeciwia się temu Broccoli, która wyprodukowała wszystkie części przygód Agenta 007 od filmu W obliczu śmierci z 1987 roku. W biurach firmy wywiązała się awantura, po której Broccoli nazwała osoby z Amazona „pier*** idiotami”.