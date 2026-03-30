Amazon trafia w dziesiątkę – oryginalne science fiction wygrywa w kinach z wielkimi markami i staje się pierwszym wielkim hitem tego roku

Jakub Piwoński
2026/03/30 20:10
Projekt Hail Mary przejmuje globalne box office. Jak długo utrzyma się na szczycie?

Marzec od lat uchodzi za moment, w którym zaczynają wyłaniać się pierwsi dominatorzy kinowego sezonu. To właśnie w tym okresie debiutowały takie tytuły jak Diuna czy Batman, które szybko przejmowały box office. W tym roku sytuacja jest jednak wyjątkowo interesująca – na czele stawki znalazł się Projekt Hail Mary, czyli produkcja niezwiązana z żadną rozpoznawalną franczyzą.

Projekt Hail Mary w drugi weekend zarobił więcej niż podczas premiery

To o tyle zaskakujące, że współczesne kino wysokobudżetowe w dużej mierze opiera się na znanych markach. Tymczasem Amazon może mówić o ogromnym sukcesie – jego widowisko science fiction nie tylko przyciągnęło widzów, ale też dokonało rzadkiej rzeczy: w drugi weekend zarobiło więcej niż podczas premiery.

Globalnie film osiągnął w miniony weekend około 54,1 mln dolarów, a wpływy rosły w wielu krajach świata. Wzrosty odnotowano m.in. w Polsce, gdzie produkcja zgarnęła 875 tys. dolarów (o 12% więcej niż na otwarcie), ale też w takich rynkach jak Chiny, Wielka Brytania czy Niemcy. Do tego dochodzą udane debiuty w Hiszpanii i Indiach.

Na ten moment Projekt Hail Mary ma już 300 mln dolarów globalnie, z czego 136,5 mln pochodzi z rynków zagranicznych (bez USA). To czyni go nie tylko jednym z największych hitów roku, ale wręcz numerem jeden w światowym box office. W tegorocznej czołówce są też takie filmy jak Hopnięci, Krzyk 7 oraz trzeci Avatar, który wszedł ze swymi korzystnymi wynikami finansowymi do roku 2026.

Za sukcesem Projekt Hail Mary stoi m.in. Ryan Gosling, którego nazwisko wyraźnie przyciąga widzów. Z tej sytuacji muszą cieszyć się włodarze Disneya – to ten właśnie aktor będzie także “lokomotywą” nowego filmu ze świata Gwiezdnych wojen. Warto przypomnieć, że korzystna sytuacja najnowszego filmu z udziałem aktora może nie trwać długo – już za rogiem wyłania się kolejna wielka premiera. 10 kwietnia do kin wchodzi film Super Mario Galaxy.

Źródło:https://www.boxofficemojo.com/title/tt12042730/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




