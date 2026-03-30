Amazon trafia w dziesiątkę – oryginalne science fiction wygrywa w kinach z wielkimi markami i staje się pierwszym wielkim hitem tego roku

Projekt Hail Mary przejmuje globalne box office. Jak długo utrzyma się na szczycie?

Marzec od lat uchodzi za moment, w którym zaczynają wyłaniać się pierwsi dominatorzy kinowego sezonu. To właśnie w tym okresie debiutowały takie tytuły jak Diuna czy Batman, które szybko przejmowały box office. W tym roku sytuacja jest jednak wyjątkowo interesująca – na czele stawki znalazł się Projekt Hail Mary, czyli produkcja niezwiązana z żadną rozpoznawalną franczyzą. Projekt Hail Mary w drugi weekend zarobił więcej niż podczas premiery To o tyle zaskakujące, że współczesne kino wysokobudżetowe w dużej mierze opiera się na znanych markach. Tymczasem Amazon może mówić o ogromnym sukcesie – jego widowisko science fiction nie tylko przyciągnęło widzów, ale też dokonało rzadkiej rzeczy: w drugi weekend zarobiło więcej niż podczas premiery.

Globalnie film osiągnął w miniony weekend około 54,1 mln dolarów, a wpływy rosły w wielu krajach świata. Wzrosty odnotowano m.in. w Polsce, gdzie produkcja zgarnęła 875 tys. dolarów (o 12% więcej niż na otwarcie), ale też w takich rynkach jak Chiny, Wielka Brytania czy Niemcy. Do tego dochodzą udane debiuty w Hiszpanii i Indiach.

GramTV przedstawia:

Na ten moment Projekt Hail Mary ma już 300 mln dolarów globalnie, z czego 136,5 mln pochodzi z rynków zagranicznych (bez USA). To czyni go nie tylko jednym z największych hitów roku, ale wręcz numerem jeden w światowym box office. W tegorocznej czołówce są też takie filmy jak Hopnięci, Krzyk 7 oraz trzeci Avatar, który wszedł ze swymi korzystnymi wynikami finansowymi do roku 2026. Za sukcesem Projekt Hail Mary stoi m.in. Ryan Gosling, którego nazwisko wyraźnie przyciąga widzów. Z tej sytuacji muszą cieszyć się włodarze Disneya – to ten właśnie aktor będzie także “lokomotywą” nowego filmu ze świata Gwiezdnych wojen. Warto przypomnieć, że korzystna sytuacja najnowszego filmu z udziałem aktora może nie trwać długo – już za rogiem wyłania się kolejna wielka premiera. 10 kwietnia do kin wchodzi film Super Mario Galaxy. Przeczytaj recenzję filmu Projekt Hail Mary

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










