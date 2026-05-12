Dead Space 4 powstanie? Były scenarzysta i producent serii nie pozostawia złudzeń

Mikołaj Ciesielski
2026/05/12 17:15
„Liczby po prostu się nie zgadzają”.

Kilka miesięcy temu Dead Space zaliczyło powrót w najmniej oczekiwanej formie. Fani od lat liczą natomiast na zapowiedź kolejnej części serii, a ciepłe przyjęcie remake’u pierwszej odsłony tylko ponownie rozbudziło nadzieję na dalszy rozwój wspomnianej marki. Wszystko wskazuje jednak na to, że Dead Space 4 nigdy nie zadebiutuje na rynku.

Chuck Beaver – były scenarzysta i producent serii Dead Space – wystąpił w podcaście FRVR (dzięki IGN), gdzie podzielił się fatalną wiadomością dla wszystkich fanów wspomnianej marki. Deweloper uważa, że szanse na powstanie Dead Space 4 są znikome. Największą przeszkodą stojącą na drodze do stworzenia kolejnej odsłony mają być „liczby, które po prostu się nie zgadzają”.

Każda z gier z serii Resident Evil sprzedaje się w około siedmiu milionach egzemplarzy, co jest całkiem dobrym wynikiem. Ale wiecie, firmy szukają teraz kolejnego Fortnite’a. Potrzebują czegoś, co będzie nieustannym źródłem dochodów… – stwierdził Beaver.

Deweloper zaznacza, że nie czuję „niesprawiedliwości” w związku z brakiem dalszego rozwoju serii Dead Space. Oczywiście producent chciałby „doprowadzić ukochaną serię do logicznego zakończenia”, ale jednocześnie rozumie, dlaczego jest to niemożliwe. Beaver dodał, że Dead Space 4 musiałoby sprzedać się w kilkunastu milionach egzemplarzy, by pokryć koszty produkcji i spełnić oczekiwania wydawcy.

Horrory mają pewien sprzedażowy sufit. Wydaje mi się, że za czasów [byłego wiceprezesa Electronic Arts – dop. red.] Franka Gibeau liczba potrzebna do dalszego rozwoju serii Dead Space wynosiła 5 milionów sprzedanych egzemplarzy. Myślę, że teraz ta liczba wynosi około 15 milionów egzemplarzy, biorąc pod uwagę koszty produkcji – stwierdził Beaver.

Na koniec warto dodać, że wspomniany remake pierwszej odsłony serii Dead Space dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Space Remake - a w kosmosie znowu straszy…

Źródło:https://www.ign.com/articles/dead-space-producer-doubts-dead-space-4-will-ever-be-made-the-numbers-just-arent-there

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

