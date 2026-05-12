Dead Space 4 powstanie? Były scenarzysta i producent serii nie pozostawia złudzeń

Kilka miesięcy temu Dead Space zaliczyło powrót w najmniej oczekiwanej formie. Fani od lat liczą natomiast na zapowiedź kolejnej części serii, a ciepłe przyjęcie remake’u pierwszej odsłony tylko ponownie rozbudziło nadzieję na dalszy rozwój wspomnianej marki. Wszystko wskazuje jednak na to, że Dead Space 4 nigdy nie zadebiutuje na rynku.

Dead Space 4 nie powstanie, bo „liczby po prostu się nie zgadzają”

Chuck Beaver – były scenarzysta i producent serii Dead Space – wystąpił w podcaście FRVR (dzięki IGN), gdzie podzielił się fatalną wiadomością dla wszystkich fanów wspomnianej marki. Deweloper uważa, że szanse na powstanie Dead Space 4 są znikome. Największą przeszkodą stojącą na drodze do stworzenia kolejnej odsłony mają być „liczby, które po prostu się nie zgadzają”.