Twórca legendarnego science fiction powraca i ogłasza nowy projekt. Na to warto czekać

Szczegóły nie są jeszcze znane, ale to nazwisko powinno zagwarantować sukces.

Katsuhiro Otomo, legenda japońskiej animacji i autor kultowej Akira, ogłosił powstanie nowego studia animacji o nazwie OVAL GEAR. Co więcej, zespół już pracuje nad zupełnie nowym projektem, choć jego szczegóły pozostają tajemnicą. Twórca Akiry, Katsuhiro Otomo, pracuje nad nowym anime Otomo to jeden z najbardziej wpływowych twórców w historii anime. Akira, która zadebiutowała w 1988 roku, nie tylko zrewolucjonizowała cyberpunk, ale także przyczyniła się do popularyzacji japońskiej animacji na całym świecie. Jej wpływ do dziś widać w filmach, grach oraz literaturze science fiction.

Z opublikowanego komunikatu o powstaniu nowego studia wynika, że OVAL GEAR ma kontynuować charakterystyczny styl wizualny i artystyczny rozwijany przez Otomo przez dziesięciolecia, a jednocześnie tworzyć nowe produkcje skierowane do widzów z całego świata. Obecnie w studiu trwają już prace nad nowym tytułem. Więcej szczegółów na temat projektu ujawnimy po zakończeniu przygotowań.

Na oficjalnej stronie studia potwierdzono również rozpoczęcie rekrutacji. OVAL GEAR poszukuje zarówno doświadczonych specjalistów, jak i młodych twórców, którzy chcą rozwijać się w branży animacji. Zapraszamy do zgłoszeń wszystkich, którzy z pełnym zaangażowaniem podchodzą do animacji, od doświadczonych profesjonalistów po młodych debiutantów. Poza Akirą Otomo ma na koncie także takie cenione produkcje jak Steamboy oraz Memories. Przez lata wywarł ogromny wpływ na rozwój mangi i animacji, inspirując kolejne pokolenia twórców. Choć nie ujawniono jeszcze, nad czym dokładnie pracuje OVAL GEAR, wśród fanów szybko pojawiły się spekulacje, że może chodzić o Orbital Era. Ten ambitny film science fiction został zapowiedziany już w 2019 roku, ale od tamtej pory nie doczekał się premiery.

