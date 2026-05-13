Sony jednak dokończy swoją trylogię science fiction? Pomimo słabych wyników, jest nowa nadzieja na powstanie filmu

Czy finał nowej trylogii 28 lat później rzeczywiście powstanie? Choć Danny Boyle od dawna zapowiadał trzyczęściową historię, a zakończenie filmu 28 lat później - Część 2: Świątynia kości wyraźnie otworzyło drogę do kolejnej odsłony, Sony Pictures wciąż nie ogłosiło oficjalnie rozpoczęcia produkcji. Teraz jednak pojawiła się wskazówka, która może rozwiać wątpliwości fanów.
28 lat później 3 – Alfie Williams opublikował sugestywne zdjęcia z treningu do roli
Teraz temat trzeciego filmu z serii powraca z sprawą Alfiego Williamsa. Aktor wcielił się w Spike’a i opublikował na Instagramie zdjęcie z treningu łuczniczego. Fotografia przedstawia aktora z łukiem, a podpis pod postem brzmi:
Wspaniale jest wrócić!
GramTV przedstawia:
Choć wpis nie zawiera żadnych szczegółów, trudno nie odnieść wrażenia, że młody aktor przygotowuje się do powrotu na plan trzeciej części. Szczególnie że zakończenie Świątyni kości pozostawiło los Spike'a w dramatycznym momencie i jasno zasugerowało kontynuację historii.
W finałowych scenach Spike oraz Jimmy Ink, grana przez Erin Kellyman, uciekają przed zarażonymi i trafiają na postać, która doskonale znana jest fanom serii. Według doniesień w trzeciej części 28 lat później mieliśmy zobaczyć również Cilliana Murphy’ego.
Mimo entuzjastycznych recenzji, 28 lat później - Część 2: Świątynia kości osiągnęła znacznie słabszy wynik finansowy niż poprzednia część. Film zarobił nieco ponad 58 milionów dolarów na całym świecie, podczas gdy poprzednia część zakończyło kinową dystrybucję z wynikiem 151 milionów dolarów.
Obecnie Sony Pictures nie potwierdziło oficjalnie realizacji trzeciej części, ale nowy wpis Alfiego Williamsa daje fanom sporo powodów do optymizmu. Jeśli aktor rzeczywiście wrócił do treningów z myślą o kolejnym filmie, to finał historii zaplanowanej przez Danny'ego Boyle'a i Alexa Garlanda może być już o krok od rozpoczęcia produkcji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!