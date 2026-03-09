Pixar wraca do formy. Nowa animacja z 94% na RT zalicza jednocześnie najlepsze otwarcie od lat

W ostatni weekend bardzo słaby wynik w kinie zaliczył film Panna młoda!. O wiele lepiej poszło za to animacji Pixara. Słynne studio ma powody do świętowania. Film Hopnięci znakomicie rozpoczął swój kinowy weekend. Co więcej, może pochwalić się najlepszym otwarciem dla oryginalnego filmu studia od lat.

Hopnięci – bardzo dobry wynik nowej animacji Pixara po pierwszym weekendzie wyświetlania

Produkcja zaliczyła szczególnie mocną sobotę – sprzedaż biletów wzrosła aż o 90% względem piątku. Wszystko wskazuje na to, że film zakończy weekend z wynikiem około 46 mln dolarów w USA i 88 mln na całym świecie. To najlepszy start dla autorskiej animacji Pixara od czasu premiery Coco z 2017 roku, która w pierwszy weekend zarobiła około 50 mln dolarów. Od tamtej pory studio miało sporo problemów z rozkręceniem nowych marek.