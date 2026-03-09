Zaloguj się lub Zarejestruj

Pixar wraca do formy. Nowa animacja z 94% na RT zalicza jednocześnie najlepsze otwarcie od lat

Jakub Piwoński
2026/03/09 10:30
Hopnięci zaliczają imponujące otwarcie i biją ostatnie wyniki oryginalnych produkcji studia.

W ostatni weekend bardzo słaby wynik w kinie zaliczył film Panna młoda!. O wiele lepiej poszło za to animacji Pixara. Słynne studio ma powody do świętowania. Film Hopnięci znakomicie rozpoczął swój kinowy weekend. Co więcej, może pochwalić się najlepszym otwarciem dla oryginalnego filmu studia od lat.

Hopnięci
Hopnięci

Hopnięci – bardzo dobry wynik nowej animacji Pixara po pierwszym weekendzie wyświetlania

Produkcja zaliczyła szczególnie mocną sobotę – sprzedaż biletów wzrosła aż o 90% względem piątku. Wszystko wskazuje na to, że film zakończy weekend z wynikiem około 46 mln dolarów w USA i 88 mln na całym świecie. To najlepszy start dla autorskiej animacji Pixara od czasu premiery Coco z 2017 roku, która w pierwszy weekend zarobiła około 50 mln dolarów. Od tamtej pory studio miało sporo problemów z rozkręceniem nowych marek.

Po pandemii wiele oryginalnych produkcji Pixara otwierało się wyraźnie słabiej. Elio rozpoczęło swoją kinową przygodę z wynikiem około 20 mln dolarów, a Między nami żywiołami z 29 mln. Choć ten drugi film ostatecznie odrobił straty w kolejnych tygodniach, jego start był rozczarowujący. Nie zmienia to jednak faktu, że dla Pixara najpewniejsze było stawianie na sequel – oryginalne produkcje były ryzykowne.

Dlatego wynik Hopniętych jest dla studia szczególnie ważny. Pokazuje bowiem, że widzowie wciąż chcą oglądać nowe historie Pixara, a nie tylko kolejne części znanych serii. Co ważne, sukces płynie także na fali pozytywnych ocen. Film ma obecnie 94% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes. Jeśli pozytywny trend się utrzyma, animacja może okazać się jednym z większych kinowych hitów studia w ostatnich latach – i dowodem na to, że Pixar nadal potrafi tworzyć świeże, przyciągające widzów produkcje.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/3/6/box-office-the-bride-bombs-with-1m-thursday-previews-hoppers-32m-and-scream-7-25m

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




