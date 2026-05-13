Legendarne science fiction powróci w nieoczekiwany sposób. Nadchodzi wielkie wskrzeszenie marki

Fani będą zadowoleni z nowego sposobu na doświadczenie tej popularnej franczyzy.

Uniwersum Łowcy androidów wciąż pozostaje jednym z najważniejszych filarów science fiction, choć żadna z dwóch kinowych odsłon nie okazała się wielkim sukcesem finansowym. Mimo to dzieła wyreżyserowane przez Ridley’a Scotta i Denisa Villeneuve’a na stałe zapisały się w historii gatunku dzięki wyjątkowej estetyce, gęstej atmosferze i filozoficznym pytaniom o naturę człowieczeństwa. Już wkrótce kolejni widzowie będą mogli jeszcze lepiej zapoznać się z tą marką za sprawą aż dwóch nowych produkcji. Łowca androidów – popularna seria science fiction powróci w nietypowy sposób Fani otrzymali oficjalne potwierdzenie, że marka powróci w zupełnie nowej formie. Behavior Interactive oraz PHI Studio zapowiedziały nową immersyjną atrakcję inspirowaną światem Blade Runnera. Projekt wystartuje w 2027 roku i odwiedzi kilka miast w Ameryce Północnej. Niestety nie wiadomo, czy atrakcja trafi również na inne kontynenty, w tym do Europy.

Twórcy opisują przedsięwzięcie jako multisensoryczne doświadczenie, które będzie jednocześnie efektowne wizualnie i bogate pod względem narracyjnym. Celem jest oddanie hołdu dziedzictwu Łowcy androidów oraz stworzenie atrakcji zarówno dla wieloletnich fanów, jak i osób dopiero poznających to uniwersum. Nie ujawniono szczegółów dotyczących samej formy wydarzenia, ale wszystko wskazuje na to, że uczestnicy zostaną przeniesieni do dystopijnej przyszłości znanej z filmów i będą mogli z bliska doświadczyć charakterystycznej oprawy wizualnej oraz atmosfery świata androidów, neonów i nieustannego deszczu.

Nie wszystkie wiadomości są jednak równie pozytywne. W komunikacie potwierdzono również, że serial Blade Runner 2099 zadebiutuje dopiero w przyszłym roku. Produkcja jest obecnie na etapie postprodukcji. To oznacza opóźnienie względem wcześniejszych planów. Przez pewien czas zakładano, że serial trafi do Prime Video jeszcze w tym roku. Zdjęcia zakończyły się już w grudniu 2024 roku, dlatego oczekiwanie na premierę okazało się znacznie dłuższe, niż przypuszczano. Dodatkowy czas może jednak wyjść produkcji na dobre. Łowca androidów słynie z niezwykle dopracowanej warstwy wizualnej, dlatego twórcy najwyraźniej chcą ulepszyć efekty specjalne i estetykę tak, aby dorównały poziomowi znanemu z filmów. Rok 2027 zapowiada się więc jako wyjątkowy dla miłośników tej marki. Wtedy Blade Runner 2049 będzie świętował dziesiątą rocznicę premiery, a fani otrzymają możliwość ponownego zanurzenia się w tym świecie zarówno przed ekranem, jak i w rzeczywistości.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.