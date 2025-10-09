Alleluja! Dexter: Zmartwychwstanie powróci. Michael C. Hall zapowiada drugi sezon

Wiedzieliśmy to już, ale teraz wiemy to już na pewno. Ogłosił to sam aktor.
To już pewne — Dexter: Zmartwychwstanie powróci z drugim sezonem. Sam Michael C. Hall, odtwórca kultowej roli seryjnego mordercy, ogłosił tę wiadomość w specjalnym nagraniu dla fanów. Aktor podziękował za wsparcie i oficjalnie potwierdził, że zdjęcia do nowych odcinków ruszą wiosną przyszłego roku.
Na razie nie wiadomo, w jakim kierunku potoczy się fabuła drugiego sezonu Dextera: Zmartwychwstanie. Wiadomo jednak, że showrunner Clyde Phillips planuje kontynuować wątek Dextera, który po wydarzeniach z pierwszej serii wchodzi w nowy etap swojej mrocznej „krucjaty”. Bohater dysponuje dokumentami dotyczącymi innych seryjnych morderców, co może oznaczać, że tym razem sam stanie się ich łowcą.
Pierwszy sezon Dextera: Zmartwychwstanie zakończył emisję w USA na początku września, natomiast w Polsce — za pośrednictwem platformy SkyShowtime — jesteśmy dopiero na etapie szóstego z dziesięciu odcinków. Premiera drugiego sezonu Dextera: Zmartwychwstanie planowana już na jesień 2026 roku. I choć można by pomyśleć, że historia Dextera Morgana dawno dobiegła końca, Michael C. Hall udowadnia, że ten mroczny antybohater ma wciąż sporo werwy.
