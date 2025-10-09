Zaloguj się lub Zarejestruj

Alleluja! Dexter: Zmartwychwstanie powróci. Michael C. Hall zapowiada drugi sezon

Jakub Piwoński
2025/10/09 09:20
0
0

Wiedzieliśmy to już, ale teraz wiemy to już na pewno. Ogłosił to sam aktor.

To już pewne — Dexter: Zmartwychwstanie powróci z drugim sezonem. Sam Michael C. Hall, odtwórca kultowej roli seryjnego mordercy, ogłosił tę wiadomość w specjalnym nagraniu dla fanów. Aktor podziękował za wsparcie i oficjalnie potwierdził, że zdjęcia do nowych odcinków ruszą wiosną przyszłego roku.

Dexter: Zmartwychwstanie
Dexter: Zmartwychwstanie

Dexter: Zmartwychwstanie – będzie drugi sezon

To ważne ogłoszenie dla fanów, choć wiedzieliśmy o tym już po anulowaniu serialu Dexter: Grzech pierworodny. Wówczas wyszło na jaw, że Paramount miało budżet na kontynuowanie tylko jednej serii o Dexterze – wybrano zatem Zmartwychwstanie. I to chyba dobry wybór, patrząc po odbiorze widzów i krytyków. Dexter: Zmartwychwstanie zdołał przyciągnąć widzów, mimo że od premiery oryginalnego serialu minęło już niemal 20 lat.

Na razie nie wiadomo, w jakim kierunku potoczy się fabuła drugiego sezonu Dextera: Zmartwychwstanie. Wiadomo jednak, że showrunner Clyde Phillips planuje kontynuować wątek Dextera, który po wydarzeniach z pierwszej serii wchodzi w nowy etap swojej mrocznej „krucjaty”. Bohater dysponuje dokumentami dotyczącymi innych seryjnych morderców, co może oznaczać, że tym razem sam stanie się ich łowcą.

GramTV przedstawia:

Pierwszy sezon Dextera: Zmartwychwstanie zakończył emisję w USA na początku września, natomiast w Polsce — za pośrednictwem platformy SkyShowtime — jesteśmy dopiero na etapie szóstego z dziesięciu odcinków. Premiera drugiego sezonu Dextera: Zmartwychwstanie planowana już na jesień 2026 roku. I choć można by pomyśleć, że historia Dextera Morgana dawno dobiegła końca, Michael C. Hall udowadnia, że ten mroczny antybohater ma wciąż sporo werwy.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/dexter-resurrection-season-2-officially-announced-by-michael-c-hall/

Tagi:

Popkultura
serial
seriale
Dexter
Michael C. Hall
Paramount+
serial kryminalny
Dexter: Resurrection
Dexter: Zmartwychwstanie
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112