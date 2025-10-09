Alleluja! Dexter: Zmartwychwstanie powróci. Michael C. Hall zapowiada drugi sezon

Wiedzieliśmy to już, ale teraz wiemy to już na pewno. Ogłosił to sam aktor.

To już pewne — Dexter: Zmartwychwstanie powróci z drugim sezonem. Sam Michael C. Hall, odtwórca kultowej roli seryjnego mordercy, ogłosił tę wiadomość w specjalnym nagraniu dla fanów. Aktor podziękował za wsparcie i oficjalnie potwierdził, że zdjęcia do nowych odcinków ruszą wiosną przyszłego roku.

Dexter: Zmartwychwstanie – będzie drugi sezon

To ważne ogłoszenie dla fanów, choć wiedzieliśmy o tym już po anulowaniu serialu Dexter: Grzech pierworodny. Wówczas wyszło na jaw, że Paramount miało budżet na kontynuowanie tylko jednej serii o Dexterze – wybrano zatem Zmartwychwstanie. I to chyba dobry wybór, patrząc po odbiorze widzów i krytyków. Dexter: Zmartwychwstanie zdołał przyciągnąć widzów, mimo że od premiery oryginalnego serialu minęło już niemal 20 lat.