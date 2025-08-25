Zaloguj się lub Zarejestruj

Dexter skasowany. Tylko który?

Jakub Piwoński
2025/08/25 08:30
0
0

Ten serial nie doczeka się 2. sezonu. Szkoda?

To koniec dla Dextera: Grzechu pierworodnego. Mimo entuzjazmu fanów, prequel o młodości Dextera Morgana nie będzie kontynuowany. Paramount ostatecznie zrezygnował z produkcji drugiego sezonu. Serial, który zadebiutował w grudniu 2024 roku i zakończył się w lutym, miał być rozwinięciem historii kultowego zabójcy, jednak projekt nie przetrwał zmian w kierownictwie studia po fuzji Skydance i Paramount.

Dexter: Grzech pierworodny
Dexter: Grzech pierworodny

Dexter: Grzech pierworodny – serial nie dostanie 2. sezonu

Według ustaleń Variety, nowy zespół kierowniczy postanowił skupić się na Dexterze: Zmartwychwstanie, czyli kontynuacji Dextera i Dextera: Nowa Krew, w której Michael C. Hall ponownie wciela się w główną rolę. Paramount planuje wkrótce otworzyć pokój scenarzystów dla drugiego sezonu tego serialu. Zmartwychwstanie zdobył świetne recenzje (94% na Rotten Tomatoes) i wysoką oglądalność – premierowy odcinek obejrzało 4,4 miliona widzów w ciągu pierwszego tygodnia.

GramTV przedstawia:

Grzech Pierworodny przenosił akcję do roku 1991, ukazując początki Dextera, w którego młodą wersję wcielił się Patrick Gibson, podczas gdy Hall pełnił rolę narratora wewnętrznego bohatera. W obsadzie znaleźli się także m.in. Christian Slater, Christina Milian, Molly Brown, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson, Sarah Michelle Gellar i Patrick Dempsey. Za sterami projektu stał Clyde Phillips, oryginalny showrunner Dextera.

Mimo obiecującego startu i głośnych nazwisk w obsadzie, Grzech Pierworodny nie otrzymał drugiej szansy. Co ciekawe, krótko po ujawnieniu tej decyzji w sieci rozbrzmiały głosy rozgoryczonych fanów, dla których prequel był długo wyczekiwaną historią pochodzenia jednego z najsłynniejszych antybohaterów telewizji.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/dexter-original-sin-canceled-showtime-season-2-1236495983/

Tagi:

Popkultura
aktor
Dexter
Michael C. Hall
Dexter: Resurrection
Dexter: Grzech pierworodny
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112