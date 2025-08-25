Dexter skasowany. Tylko który?

To koniec dla Dextera: Grzechu pierworodnego. Mimo entuzjazmu fanów, prequel o młodości Dextera Morgana nie będzie kontynuowany. Paramount ostatecznie zrezygnował z produkcji drugiego sezonu. Serial, który zadebiutował w grudniu 2024 roku i zakończył się w lutym, miał być rozwinięciem historii kultowego zabójcy, jednak projekt nie przetrwał zmian w kierownictwie studia po fuzji Skydance i Paramount.

Dexter: Grzech pierworodny – serial nie dostanie 2. sezonu

Według ustaleń Variety, nowy zespół kierowniczy postanowił skupić się na Dexterze: Zmartwychwstanie, czyli kontynuacji Dextera i Dextera: Nowa Krew, w której Michael C. Hall ponownie wciela się w główną rolę. Paramount planuje wkrótce otworzyć pokój scenarzystów dla drugiego sezonu tego serialu. Zmartwychwstanie zdobył świetne recenzje (94% na Rotten Tomatoes) i wysoką oglądalność – premierowy odcinek obejrzało 4,4 miliona widzów w ciągu pierwszego tygodnia.