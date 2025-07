Dexter z mocnym powrotem. Kultowy seryjny morderca znów na ekranie – 90% pozytywnych recenzji

Michael C. Hall powraca do jednej ze swoich najbardziej rozpoznawalnych ról – Dextera Morgana – w nowym serialu Dexter: Resurrection, który niedawno zadebiutował w USA. Produkcja kontynuuje wątki zapoczątkowane w serialu Dexter: New Blood, będąc bezpośrednią kontynuacją historii mrocznego mściciela. Fani na całym świecie długo czekali na ten moment, a wygląda na to, że było warto – krytycy i widzowie są zachwyceni.

Dexter: Resurrection – serial zbiera wysokie noty

Na portalu Rotten Tomatoes Dexter: Resurrection cieszy się obecnie znakomitą oceną – aż 90% recenzji krytyków jest pozytywnych. Równie entuzjastycznie wypowiadają się widzowie – średni wynik to 85%. To zaskakująco mocne otwarcie jak na serial, który wydawał się już zamkniętym rozdziałem telewizji. Najwyraźniej Dexter – jak na prawdziwego mistrza ukrywania się – potrafi również powrócić zza grobu.