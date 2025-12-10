Największa niespodzianka 2025 roku powróci na HBO Max. Podano datę premiery drugiego sezonu

HBO Max potwierdziło powrót jednego ze swoich największych tegorocznych hitów. Drugi sezon The Pitt zadebiutuje już 8 stycznia i ponownie zabierze widzów na wyczerpującą zmianę na oddziale ratunkowym, niemal dokładnie rok po premierze serialu.

The Pitt – drugi sezon powróci na HBO Max już na początku stycznia

Tym razem fabuła skupi się na piętnastogodzinnej zmianie przypadającej na 4 lipca, czyli amerykańskiego Dnia Niepodległości, który zawsze jest niezwykle intensywnym okresem dla służb medycznych. Do obsady dołączyła Sepideh Moafi w roli doktor Al Hashimi, nowej lekarki prowadzącej, która ma już historię współpracy z Mel oraz Samirą. Głównym bohaterem pozostaje doktor Michael Robby Robinavitch, grany przez Noah Wyle’a.