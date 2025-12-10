Zaloguj się lub Zarejestruj

Największa niespodzianka 2025 roku powróci na HBO Max. Podano datę premiery drugiego sezonu

Radosław Krajewski
2025/12/10 10:50
0
0

Szybki powrót uwielbianego serialu.

HBO Max potwierdziło powrót jednego ze swoich największych tegorocznych hitów. Drugi sezon The Pitt zadebiutuje już 8 stycznia i ponownie zabierze widzów na wyczerpującą zmianę na oddziale ratunkowym, niemal dokładnie rok po premierze serialu.

The Pitt

The Pitt – drugi sezon powróci na HBO Max już na początku stycznia

Tym razem fabuła skupi się na piętnastogodzinnej zmianie przypadającej na 4 lipca, czyli amerykańskiego Dnia Niepodległości, który zawsze jest niezwykle intensywnym okresem dla służb medycznych. Do obsady dołączyła Sepideh Moafi w roli doktor Al Hashimi, nowej lekarki prowadzącej, która ma już historię współpracy z Mel oraz Samirą. Głównym bohaterem pozostaje doktor Michael Robby Robinavitch, grany przez Noah Wyle’a.

Serial stał się jednym z największych sukcesów platformy HBO Max w ostatnim roku. Produkcja została doceniona za realistyczne przedstawienie pracy personelu medycznego w realiach po pandemii widzianej oczami lekarzy i pielęgniarek fikcyjnego szpitala w Pittsburghu. Każda odsłona opowiada jedną piętnastogodzinną zmianę, rozłożoną na 15 odcinków rozgrywającą się w czasie rzeczywistym.

W oświadczeniu podkreślono również znakomite wyniki oglądalności. The Pitt po styczniowej premierze osiągało średnio blisko 20 milionów globalnych widzów na odcinek. Produkcja zdobyła 5nagród Emmy, w tym za najlepszy serial dramatyczny. Wśród nagrodzonych aktorów znaleźli się Noah Wyle, Katherine LaNasa oraz Shawn Hatosy.

Sukces The Pitt pomaga nam wytyczać kierunek rozwoju oferty HBO Max. Chcemy inwestować w serię projektów, które łączą przystępne budżety z regularną, coroczną emisją – stwierdzili przedstawiciele HBO Max w komunikacie.

Zgodnie z zapowiedziami platforma zamówiła już dwa kolejne piloty utrzymane w podobnym modelu produkcyjnym. Mają to być policyjny dramat kryminalny oraz serial obyczajowy koncentrujący się na rodzinnych konfliktach.

Źródło:https://www.thewrap.com/the-pitt-season-2-premiere-date-hbo-max/

