Aktor z Kingdom Come: Deliverance 2 chce kontynuacji. Ma nawet własny pomysł na fabułę

Kingdom Come: Deliverance 2 okazało się ogromnym sukcesem dla Warhorse Studios, dlatego trudno sobie wyobrazić, by twórcy nie mieli planów na kolejne odsłony serii. Na pewno ma je jeden z aktorów.

Seria Kingdom Come zdaje się mieć przed sobą wielką przyszłość. Gigantyczny sukces Kingdom Come: Deliverance 2 sprawił, że marka stała się bardziej mainstreamowa niż kiedykolwiek wcześniej. Dowodem na to są między innymi organizowane w Czechach wycieczki śladami gry.

Aktor grający w KCD 2 ma pomysł na kontynuację

Warhorse Studios ma teraz wysoko postawioną poprzeczkę, ale bez względu na to, jaką decyzję podejmą twórcy, fani zapewne będą mogli spodziewać się czegoś wyjątkowego. Wszak nie porzuca się kury znoszącej złote jaja. Co prawda, Ci nadal czekają na oficjalne wejście trybu hardcore (niektórzy już uzyskali do niego dostęp), ale to dobry początek zadowalania swojej społeczności.