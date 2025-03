Aktor podkładający głos pod Czarną Panterę w Marvel 1943: Rise of Hydra, zdradził kiedy gra powinna mieć swoją premierę

Aktor podkładający głos pod Czarną Panterę w Marvel 1943: Rise of Hydra, mógł właśnie przypadkowo ujawnić okres w którym odbędzie się premiera gry.

Rola władcy Wakandy wymaga odpowiedniego głosu, a taki posiada Khary Payton, znanego choćby z podkładania głosu pod Cyborga w animowanym serialu Teen Titans z lat 2000. W Marvel 1943: Rise of Hydra, Payton wcieli się w Czarną Panterę, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród fanów. Teraz aktor mógł przypadkowo zdradzić, kiedy gracze będą mogli zobaczyć jego interpretację kultowej postaci z uniwersum Marvela.

Studio Skydance New Media po raz pierwszy zaprezentowało swój projekt osadzony w uniwersum Marvela w 2022 roku. Późniejsze materiały ujawniły, że gra skupi się na Kapitanie Ameryce w czasach II wojny światowej. W walce z Hydrą nie będzie jednak sam, bowiem dołączy do niego Azzuri, czyli ówczesna Czarna Pantera, piastująca również stanowisko króla Wakandy.

W ekskluzywnym wywiadzie dla The Direct, Khary Payton opowiedział o swojej pracy nad Marvel 1943: Rise of Hydra. W pewnym momencie wyraził swoją ekscytację związaną z rolą Czarnej Pantery oraz możliwościami jakie gra zaoferuje fanom. Zdradził również, że premiera jest planowana na 2025 rok i może to nastąpić w okresie świątecznym: