Marvel 1943: Rise of Hydra na nowym zwiastunie. Kapitan Ameryka i Czarna Pantera na froncie II wojny światowej

Podczas D23 we wrześniu 2022 roku Marvel oficjalnie ogłosił partnerstwo Skydance New Media, na mocy którego powstanie fabularna gra z Kapitan Ameryką i Czarną Panterą osadzoną w czasie II wojny światowej. Niedawno do sieci trafiły plotki o tytule gry, które właśnie się potwierdziły. Projekt został nazwany Marvel 1943: Rise of Hydra, a wraz z ujawnieniem tytułu do sieci trafił nowy zwiastun. ujawniający fabułę gry.

Marvel 1943: Rise of Hydra – fabularny zwiastun i nowe szczegóły

W Marvel 1943: Rise of Hydra będziemy mogli pokierować losami czterech bohaterów. Będą to młody Steve Rogers jako Kapitan Ameryka, Azzuri, czyli dziadek T’Challi i Czarna Pantera z czasów II wojny światowej, Gabriel Jones, żołnierz amerykański i członek Howling Commandos, a także Nanali, szpieg z Wakandy, która trafiła do okupowanego Paryża.