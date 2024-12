Marvel 1943: Rise of Hydra z nowymi szczegółami. Zaprezentowano Wakandę

Skydance Games jeszcze w kwietniu bieżącego roku zaprezentowało nowy zwiastun Marvel 1943: Rise of Hydra, czyli przygodowej grze akcji poświęconej Kapitanowi Ameryce i Czarnej Panterze, osadzonej w czasach II wojny światowej. Niedługo później firma ogłosiła globalnego wydawcę gry i słuch o produkcji na kilka miesięcy zaginął. Twórcy postanowili przypomnieć o swoim nadchodzącym projekcie w serwisie Entertainment Weekly , z którego to artykułu dowiedzieliśmy się sporo nowych informacji, a także otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na Wakandę.

W grze pokierujemy zarówno Kapitanem Ameryką, jak i Czarną Panterą. Reżyserka gry, Amy Hennig, w rozmowie z EW wspomniała, że w Marvel 1943: Rise of Hydra poznamy młodego Steve’a Rogersa, dla którego jest to pierwsze poważne wyzwanie w jego superbohaterskiej karierze. Pozwoliło to także na wprowadzenie nowej Czarnej Pantery, czyli dziadka znanego z filmów Marvela T’Challi. Hennig dodała, że ten bohater będzie „dojrzalszy” od Kapitana Ameryki i wspólnie będą musieli zawrzeć sojusz, aby pokonać zagrożenie.