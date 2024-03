Marvel 1943: Rise of Hydra – wiemy, kto wciela się w głównych bohaterów gry

Marvel dzieli się szczegółami na temat obsady nadchodzącej produkcji Skydance New Media.

W tym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć fabularny zwiastun Marvel 1943: Rise of Hydra – przygodowej gry akcji od studia Skydance New Media, na którego czele stoi Amy Henning. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianą produkcją. Marvel – wspólnie z deweloperami – ujawnił bowiem, kto wciela się w głównych bohaterów.

Marvel 1943: Rise of Hydra ze szczegółami na temat obsady

Zgodnie z przekazanymi informacjami w Azzuriego – dziadka T’Challi, który w czasach II Wojny Światowej był Czarną Panterą – wcieli się Khary Payton, którego większość może kojarzyć z roli Ezekiela w serialu The Walking Dead. W Marvel 1943: Rise of Hydra w roli Steve’a Rogersa, czyli Kapitana Ameryki, wystąpi natomiast Drew Moerlein.