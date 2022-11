Aktor Pierścieni Władzy uważa, że w serialu wciąż jest za mało różnorodności

Niedawno poznaliśmy nowe wyniki oglądalności Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy. Choć serial zaliczył spory spadek popularności względem pierwszych dwóch premierowych odcinków, to Amazon zdecydował się zamówić drugi sezon, który już powstaje w Wielkiej Brytanii. Platforma wciąż liczy na przyciągnięcie nowych widzów do swojej produkcji, między innymi za sprawą nietypowej akcji w Brazylii, która dla części widzów jest zwykłym przekupstwem. Jednym z zarzutów wobec serialu była postawienie zbyt dużego nacisku na różnorodność w obsadzie serialu. Do sprawy odniósł się niedawno Ismael Cruz Córdova, który wcielił się w elfa Arondira. Aktor przyznał, że według niego w Pierścieniach Władzy wciąż jest jeszcze sporo miejsca na zwiększenie różnych reprezentacji mniejszości.