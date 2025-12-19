Zaloguj się lub Zarejestruj

TikTok po raz pierwszy przyznał własne nagrody. Wśród laureatów - Doda

Jakub Piwoński
2025/12/19 12:40
0

Polska scena twórców tego medium rozwija się dynamicznie.

Odbyła się pierwsza edycja TikTok Awards i wyłoniła najbardziej kreatywnych i autentycznych twórców. Inauguracja nastąpiła w USA, ale nagrody przyznawane były w różnych krajach, w tym w Polsce. W rywalizacji wzięło udział 48 najpopularniejszych polskich twórców, walczących w 10 kategoriach, a wybory widzów pokazały, że TikTok to nie tylko platforma rozrywkowa, ale również przestrzeń dla innowacyjnych i wpływowych treści.

Doda laureatką nagród TikTok

Najważniejsze wyróżnienie, twórcy roku, otrzymała Natalia Sisik za serię Newsy na dziś, która przyciągnęła ponad 3 miliony widzów. – Otrzymanie nagrody to dla mnie ogromne zaskoczenie i wyraz sympatii fanów – przyznała Sisik. W kategorii wideo roku triumfowała Nicole Węcławiak za wideo o rogaliku z małej poznańskiej cukierni, które szybko stało się ogólnopolskim fenomenem, przyciągając tłumy do lokalu.

Twórczyni storytellingu roku, Weronika Jaguś, zdobyła uznanie widzów dzięki kreatywnym opowieściom inspirowanym polskim folklorem, opowiadanym przez makijaż. Co ciekawe, w kategorii artysta roku zwyciężyła Doda, łącząc w swoim profilu muzykę, humor i życie codzienne, a jej szczerość i bliska relacja z fanami zrobiły ogromne wrażenie na społeczności. Edukacyjny segment również znalazł swoich bohaterów – nagroda trafiła do Marcina Kruszewskiego z kanału Prawo Marcina, który w przystępny sposób tłumaczy zawiłości przepisów prawnych, łącząc naukę z rozrywką.

Tagi:

Popkultura
nagrody
Doda
TikTok
media społecznościowe
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

