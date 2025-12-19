TikTok po raz pierwszy przyznał własne nagrody. Wśród laureatów - Doda

Odbyła się pierwsza edycja TikTok Awards i wyłoniła najbardziej kreatywnych i autentycznych twórców. Inauguracja nastąpiła w USA, ale nagrody przyznawane były w różnych krajach, w tym w Polsce. W rywalizacji wzięło udział 48 najpopularniejszych polskich twórców, walczących w 10 kategoriach, a wybory widzów pokazały, że TikTok to nie tylko platforma rozrywkowa, ale również przestrzeń dla innowacyjnych i wpływowych treści.

Doda laureatką nagród TikTok

Najważniejsze wyróżnienie, twórcy roku, otrzymała Natalia Sisik za serię Newsy na dziś, która przyciągnęła ponad 3 miliony widzów. – Otrzymanie nagrody to dla mnie ogromne zaskoczenie i wyraz sympatii fanów – przyznała Sisik. W kategorii wideo roku triumfowała Nicole Węcławiak za wideo o rogaliku z małej poznańskiej cukierni, które szybko stało się ogólnopolskim fenomenem, przyciągając tłumy do lokalu.