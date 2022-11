Amazon w Brazylii przekupuje widzów do oglądania Pierścieni Władzy?

Niektórzy mają poważne moralne wątpliwości co do oferty Amazona.

Drugi sezon Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy jest już w produkcji i żadne dane statystyczne nie zmienią decyzji Amazona dotyczące kontynuowania serialu po pierwszym sezonie, który zakończył się kilka tygodni temu. Niedawno Nielsen przedstawił najnowsze statystyki oglądalności serialu, z których wynika, że po premierowych odcinkach spory odsetek widzów nie wrócił już do oglądania produkcji platformy. Mimo to serial mógł cieszyć się wysoką oglądalnością, ale najwyraźniej w Brazylii wielu widzów nie było przekonanych do Pierścieni Władzy. Amazon zorganizował więc promocję, która wywołała kontrowersję.

Amazon zorganizował nietypową promocję dla klientów w Brazylii

Sprawę nagłośnił YouTuber George The Giant Slayer w filmie zatytułowanym „Amazon musi przekupić widzów w Brazylii, aby obejrzeli ten serial”. W materiale przedstawił promocję platformy, która wystartowała na początku listopada. Amazon oferuje kupon o wartości 30 realów brazylijskich (około 25,50 zł) do aplikacji iFood, największej brazylijskiej firmie dostarczającej jedzenie, za obejrzenie pierwszego odcinka Pierścieni Władzy.