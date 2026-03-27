Aktor grający Astariona w Baldur’s Gate 3 unika podobnych ról, lecz otrzymuje mnóstwo takich propozycji

Mikołaj Berlik
2026/03/27 14:30
“To zbyt podobne do postaci, w którą już się wcielałem”.

Neil Newbon, aktor, który tchnął życie w uwielbianego przez miliony wampira Astariona, nie zamierza stać się więźniem własnego sukcesu. Choć rola w Baldur’s Gate 3 przyniosła mu status supergwiazdy i liczne nagrody (w tym statuetkę The Game Awards), artysta świadomie odrzuca propozycje, które wydają mu się zbyt wtórne.

Neil Newbon unika ról podobnych do Astariona – dlaczego?

W wywiadzie dla FRVR Newbon przyznał, że w ostatnim czasie musiał zrezygnować z kilku projektów. Powód? Studia nie szukały jego talentu jako aktora o szerokim wachlarzu umiejętności, a jedynie „czegoś w stylu Astariona” – specyficznej maniery, humoru i mroku, które stały się jego wizytówką. „Zdecydowanie unikałem ostatnio kilku ról. Nie dlatego, że były to złe projekty, po prostu czułem, że chcą ode mnie »tego czegoś od Astariona«” – wyjaśnił Newbon. Aktor podkreślił, że nie boi się używania podobnego głosu, ale nie chce powielać osobowości i zachowań postaci, której poświęcił tyle lat pracy w Larian Studios. Uważa, że w takich przypadkach nie miałby do zaoferowania nic świeżego ani interesującego.

Spoglądając na jego ostatnie role, widać, że Newbon trzyma się swoich zasad. Choć gościnnie wcielił się w Drakulę w dodatku do Vampire Survivors, pozostałe projekty z przełomu 2025 i 2026 roku to zupełnie inne kierunki, takie jak rola porucznika Viktora Vodyanoia w Warframe, czy też postać Lumacchio w Lies of P, a konkretnie DLC Overture.

Przy okazji Newbon odniósł się do rosnącej roli sztucznej inteligencji w dubbingu. Stwierdził dosadnie, że „nie ma k***a szans”, aby AI stworzyło coś tak subtelnego, szalonego i pełnego patosu jak postacie w Baldur’s Gate 3. Według niego to, co zrobili aktorzy w hicie Lariana, jest „zbyt ludzkie”, by maszyna mogła to podrobić.

Na koniec warto wspomnieć, że Neil Newbon to weteran branży, którego mogliśmy usłyszeć (i zobaczyć dzięki mo-cap) w takich hitach jak Resident Evil Village (jako Karl Heisenberg) czy Resident Evil 3 Remake (jako Nicholai Ginovaef).

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/baldur-s-gate/the-actor-behind-baldurs-gate-3-vamp-astarion-definitely-avoided-a-few-roles-because-the-studios-wanted-the-astarion-thing/

