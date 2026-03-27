Aktor grający Astariona w Baldur’s Gate 3 unika podobnych ról, lecz otrzymuje mnóstwo takich propozycji

Neil Newbon, aktor, który tchnął życie w uwielbianego przez miliony wampira Astariona, nie zamierza stać się więźniem własnego sukcesu. Choć rola w Baldur’s Gate 3 przyniosła mu status supergwiazdy i liczne nagrody (w tym statuetkę The Game Awards), artysta świadomie odrzuca propozycje, które wydają mu się zbyt wtórne.

Neil Newbon unika ról podobnych do Astariona – dlaczego?

W wywiadzie dla FRVR Newbon przyznał, że w ostatnim czasie musiał zrezygnować z kilku projektów. Powód? Studia nie szukały jego talentu jako aktora o szerokim wachlarzu umiejętności, a jedynie „czegoś w stylu Astariona” – specyficznej maniery, humoru i mroku, które stały się jego wizytówką. „Zdecydowanie unikałem ostatnio kilku ról. Nie dlatego, że były to złe projekty, po prostu czułem, że chcą ode mnie »tego czegoś od Astariona«” – wyjaśnił Newbon. Aktor podkreślił, że nie boi się używania podobnego głosu, ale nie chce powielać osobowości i zachowań postaci, której poświęcił tyle lat pracy w Larian Studios. Uważa, że w takich przypadkach nie miałby do zaoferowania nic świeżego ani interesującego.