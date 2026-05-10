Odyseja skrywa kolejny zaskakujący casting? To on może wejść w buty Brada Pitta i zagrać Achillesa

W sieci pojawiła się teoria, według której Christopher Nolan może szykować bardzo nietypową interpretację jednego z najsłynniejszych wojowników greckiej mitologii.
Wokół Odysei Christophera Nolana narasta coraz więcej spekulacji, a jedna z najnowszych teorii dotyczy Elliota Page’a. Według części fanów aktor może wcielić się w samego Achillesa — a dokładniej jego ducha pojawiającego się podczas podróży Odyseusza do świata zmarłych.
Elliot Page zagra Achillesa?
To szczególnie interesujące, bo Page współpracował już wcześniej z Nolanem przy Incepcji. Wówczas występował jeszcze jako Ellen Page i zagrał Ariadne. Po coming oucie jako osoba transpłciowa aktor nie miał jednak okazji ponownie pojawić się u reżysera — aż do teraz.
Spekulacje nasiliły się po publikacji najnowszego zwiastuna Odysei.W krótkiej scenie bohater grany przez Page’a pojawia się w mrocznej, niemal podziemnej scenerii i pyta Odyseusza: „Kto opiekuje się twoją żoną i synem?”. Wielu widzów uznało, że może chodzić właśnie o interpretację świata zmarłych, a sam Page miałby wcielać się w Achillesa.
To ważna postać w samym micie. W Odysei spotkanie Odyseusza z duchem Achillesa należy do najbardziej poruszających momentów całej historii. Legendarny wojownik, niegdyś uznawany za największego herosa Greków, po śmierci zaczyna żałować życia poświęconego sławie i wojnie. Dla wielu czytelników jest to jeden z najważniejszych emocjonalnych punktów epopei Homera.
Jeśli teoria okaże się prawdziwa, Nolan może wyraźnie odejść od najbardziej znanego filmowego wizerunku Achillesa, czyli interpretacji Brad Pitt z Troi. I być może właśnie o to chodzi reżyserowi — zamiast próbować kopiować charyzmatycznego wojownika granego przez Pitta, stworzyć zupełnie inną, bardziej melancholijną wersję bohatera.
