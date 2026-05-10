Odyseja skrywa kolejny zaskakujący casting? To on może wejść w buty Brada Pitta i zagrać Achillesa

W sieci pojawiła się teoria, według której Christopher Nolan może szykować bardzo nietypową interpretację jednego z najsłynniejszych wojowników greckiej mitologii.

Wokół Odysei Christophera Nolana narasta coraz więcej spekulacji, a jedna z najnowszych teorii dotyczy Elliota Page’a. Według części fanów aktor może wcielić się w samego Achillesa — a dokładniej jego ducha pojawiającego się podczas podróży Odyseusza do świata zmarłych. fragment zwiastuna filmu Elliot Page zagra Achillesa? To szczególnie interesujące, bo Page współpracował już wcześniej z Nolanem przy Incepcji. Wówczas występował jeszcze jako Ellen Page i zagrał Ariadne. Po coming oucie jako osoba transpłciowa aktor nie miał jednak okazji ponownie pojawić się u reżysera — aż do teraz.

Spekulacje nasiliły się po publikacji najnowszego zwiastuna Odysei. W krótkiej scenie bohater grany przez Page’a pojawia się w mrocznej, niemal podziemnej scenerii i pyta Odyseusza: „Kto opiekuje się twoją żoną i synem?”. Wielu widzów uznało, że może chodzić właśnie o interpretację świata zmarłych, a sam Page miałby wcielać się w Achillesa.

To ważna postać w samym micie. W Odysei spotkanie Odyseusza z duchem Achillesa należy do najbardziej poruszających momentów całej historii. Legendarny wojownik, niegdyś uznawany za największego herosa Greków, po śmierci zaczyna żałować życia poświęconego sławie i wojnie. Dla wielu czytelników jest to jeden z najważniejszych emocjonalnych punktów epopei Homera. Jeśli teoria okaże się prawdziwa, Nolan może wyraźnie odejść od najbardziej znanego filmowego wizerunku Achillesa, czyli interpretacji Brad Pitt z Troi. I być może właśnie o to chodzi reżyserowi — zamiast próbować kopiować charyzmatycznego wojownika granego przez Pitta, stworzyć zupełnie inną, bardziej melancholijną wersję bohatera. Wcześniej informowaliśmy o innym zaskakującym i możliwym castingu – roli Heleny. Najwyraźniej to nie jedyna tajemnica filmu. Nie byłby to zresztą pierwszy raz, gdy Nolan próbuje ukrywać ważne role swoich aktorów aż do premiery filmu. Podobna sytuacja miała miejsce jeszcze przy Mroczny Rycerz powstaje, gdy oficjalnie długo ukrywano prawdziwą tożsamość bohaterki granej przez Marion Cotillard.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










