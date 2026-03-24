Największy mod do Baldur’s Gate 3 będzie do sprawdzenia jeszcze w tym roku. Twórcy przygotowują ogromną kampanię

Znamy wielkość nadchodzącego dema fanowskiego projektu.

Modderzy pracują nad jednym z najbardziej ambitnych projektów do Baldur’s Gate 3. Path to Menzoberranzan ma celować w rozmiar pełnoprawnej kampanii, a jej twórcy szykują się do udostępnienia pierwszej wersji demonstracyjnej jeszcze w tym roku. Teraz ujawnili nowe szczegóły projektu. Baldur’s Gate 3. Path to Menzoberranzan – demo gry zostanie udostępnione jeszcze w tym roku Po przerwie w rozwoju projekt został przeorganizowany. Postawiono na bardziej efektywny podział pracy setek osób zaangażowanych w produkcję oraz ograniczenie nadmiernego rozrastania się zakresu projektu, co często stanowi problem przy fanowskich przedsięwzięciach tej skali. Dzięki temu zespół chce regularnie udostępniać kolejne fragmenty moda, zamiast pracować latami bez publikowania grywalnych wersji.

Pierwszym krokiem będzie wersja Alpha, która przyjmie formę pierwszego wycinka rozgrywki. Twórcy zapowiadają, że będzie to rozbudowane wprowadzenie do świata moda, inspirowane początkiem podstawowej wersji gry. Mogę na ten moment powiedzieć, że projekt przejdzie przez etap preprodukcji, dopracowania i testów, ale zabraknie w nim części szczegółów. Alpha ma pełnić funkcję wczesnej wersji sekcji samouczka. Podobnie jak początek Baldur’s Gate 3 rozgrywający się na pokładzie Nautiloida, tak i w modzie gracze otrzymają skondensowany fragment wprowadzający do fabuły, postaci oraz klimatu historii. Chcemy na tym etapie dać fanom fundament. Planujemy, aby Alpha miała rozmiar zbliżony do Nautiloida. Twórcy otwarcie przyznają, że demo nie będzie kompletne. Wśród brakujących elementów znajdą się między innymi część dialogów głosowych, przerywniki filmowe oraz ścieżki dźwiękowe, jednak całość ma oddawać skalę i kierunek projektu.

Zespół nie zamierza naśladować bardziej rozbudowanej, wczesnej wersji wprowadzenia z okresu wczesnego dostępu Baldur’s Gate 3. Zamiast tego celem jest zwarte i dopracowane doświadczenie bliższe finalnej wersji gry. Zakres będzie zbliżony do finalnej wersji wprowadzenia z Baldur’s Gate 3, przynajmniej taki jest nasz cel. To będzie wczesne spojrzenie na poziom samouczka, ale jak już wspomnieliśmy, nie wszystko będzie ukończone. Niektóre elementy będą jeszcze niedopracowane lub niegotowe, jednak na tym polega Alpha i demo. Kluczowym zadaniem tej wersji będzie zebranie opinii od graczy. Twórcy podkreślają, że nawet przy tak dużym i pasjonackim projekcie informacja zwrotna jest niezbędna, aby ocenić kierunek rozwoju i wprowadzić ewentualne poprawki. Opinie będą dla nas niezwykle ważne i pomogą nam zrozumieć, co działa dobrze, a co wymaga poprawy. Path to Menzoberranzan to ogromne przedsięwzięcie tworzone przez społeczność, wspierane przez aktywny Patreon i rozbudowaną strukturę zespołu. Co istotne, nie jest to jedyny tak ambitny mod do Baldur’s Gate 3, ponieważ równolegle powstaje także inna kampania o nazwie Return to Candlekeep - Deathbringer's Reign, która jest remake’iem pierwszego Baldur’s Gate na silniku trzeciej części. Na ten moment nie podano dokładnej daty premiery wersji Alpha, jednak wszystko wskazuje na to, że gracze będą mogli ją sprawdzić jeszcze w tym roku. Twórcy nieustannie poszukują również nowych osób chętnych do wsparcia projektu, który ma szansę stać się jednym z największych fanowskich rozszerzeń w historii RPG.

