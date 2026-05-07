Xbox miał dostać asystenta do przechodzenia gier. Teraz wycofuje się z planów

Na początku minionego roku Xbox zaprezentował kontrowersyjną inicjatywę. Inicjatywę, w ramach której AI miało pomagać nam w przechodzeniu gier.
Mowa tutaj o asystencie Copilot. Ten miał już w tym roku zadebiutować na konsolach Xbox Series X/S.
Copilot nie trafi na Xbox Series X/S
Copilot for Gaming początkowo debiutował jedynie na urządzeniach mobilnych w ramach testów dla członków programu Xbox Insiders. Niemniej w marcu tego roku zapowiedziano jego premierę na obecnej generacji Xboxów. Tymczasem zaledwie dwa miesiące później okazuje się, że nic z tego. Prace nad Copilot na Xbox Series X/S nie tylko zostaną wstrzymane. Sam asystent ma powoli być wygaszany również na urządzeniach mobilnych. Wygląda więc na to, że nowe szefostwo firmy mniej przychylnym okiem patrzy na tę inicjatywę. Jest to o tyle ciekawe, że obecna szefowa Xboxa, Asha Sharma, wywodzi się z działu Microsoftu pracującego właśnie nad AI.
Skąd ta decyzja? Wspomniana Sharma wyjaśniła to w swoim wpisie:
Xbox musi działać szybciej, pogłębiać więź ze społecznością oraz eliminować punkty sporne zarówno dla graczy, jak i deweloperów. Dziś awansowaliśmy liderów, którzy pomogli zbudować Xboksa, jednocześnie wprowadzając nowe głosy, które pomogą nam iść naprzód. Ta równowaga jest kluczowa w procesie przywracania biznesu na właściwe tory. W ramach tej zmiany zaczniemy wycofywać funkcje, które nie współgrają z naszym nowym kierunkiem. Rozpoczniemy wygaszanie Copilota na urządzeniach mobilnych i zatrzymamy rozwój Copilota na konsolach.
Na ten moment nie wiadomo, czy Copilot powróci w przyszłości np. w zmienionej formie, czy też projekt wyląduje zwyczajnie w koszu. Przypomnijmy, że sam asystent miał być w pełni opcjonalny, a jego zadaniem było wspieranie gracza. Jako przykład podano grę Minecraft, w ramach której gracz mógł zapytać Copilota, w jaki sposób może wykorzystać posiadane przez siebie przedmioty. Z kolei w Overwatchu AI miało doradzić nam wybór postaci na podstawie obecnego składu naszej drużyny oraz naszych wcześniejszych występów. Można jednak założyć, że obecne działania firmy świadczą, iż zainteresowanie usługą nie było za duże.
