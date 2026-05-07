Xbox miał dostać asystenta do przechodzenia gier. Teraz wycofuje się z planów

Mowa tutaj o asystencie Copilot. Ten miał już w tym roku zadebiutować na konsolach Xbox Series X/S.

Copilot nie trafi na Xbox Series X/S

Copilot for Gaming początkowo debiutował jedynie na urządzeniach mobilnych w ramach testów dla członków programu Xbox Insiders. Niemniej w marcu tego roku zapowiedziano jego premierę na obecnej generacji Xboxów. Tymczasem zaledwie dwa miesiące później okazuje się, że nic z tego. Prace nad Copilot na Xbox Series X/S nie tylko zostaną wstrzymane. Sam asystent ma powoli być wygaszany również na urządzeniach mobilnych. Wygląda więc na to, że nowe szefostwo firmy mniej przychylnym okiem patrzy na tę inicjatywę. Jest to o tyle ciekawe, że obecna szefowa Xboxa, Asha Sharma, wywodzi się z działu Microsoftu pracującego właśnie nad AI.