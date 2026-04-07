AI, pieniądze ze streamingu i widmo strajków. Aktorzy i scenarzyści znów negocjują z Hollywood

Czy branży filmowej grozi kolejny strajk, czy może tym razem rozmowy szybko zakończą się sukcesem? Aktorzy i scenarzyści walczą o swoje.
SAG-AFTRA, czyli organizacja reprezentująca aktorów filmowych i telewizyjnych, wraca do rozmów z Alliance of Motion Picture and Television Producers – grupą największych studiów i platform. A stanie się to już 27 kwietnia. To kluczowy moment dla całej branży, ponieważ od wyniku tych negocjacji zależy, czy uda się ustalić nowe zasady pracy i wynagrodzeń. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, może to doprowadzić do kolejnych już strajków, które wstrzymają produkcję filmów i seriali.
Dla osób mniej zaznajomionych z tematem warto wyjaśnić, że takie negocjacje to standardowy element funkcjonowania przemysłu filmowego. Związki zawodowe reprezentujące aktorów, scenarzystów czy reżyserów co kilka lat negocjują nowe warunki pracy i wynagrodzeń ze studiami filmowymi. Jeśli nie dojdą do porozumienia, może dojść do strajków, które potrafią sparaliżować produkcję filmów i seriali. Takie odbywały się już w Hollywood kilkukrotnie, ostatnio w 2023 roku.
Napięcia między twórcami a studiami znacząco wzrosły, głównie przez zmiany w sposobie dystrybucji treści. Rozwój platform streamingowych sprawił, że dotychczasowe modele wynagrodzeń przestały być aktualne, a wielu twórców zaczęło domagać się nowych zasad podziału zysków.
Rozmowy SAG-AFTRA zostały przerwane 15 marca po kilku tygodniach bez przełomu. Początkowo zakładano, że zostaną wznowione dopiero w czerwcu. Sytuacja zmieniła się jednak dzięki gildii scenarzystów, która niespodziewanie osiągnęła wstępne porozumienie ze studiami szybciej, niż planowano. To otworzyło drogę do wcześniejszego powrotu aktorów do stołu rozmów. Obie strony zapowiedziały, że negocjacje będą prowadzone bez bieżącego komentowania ich przebiegu.Taki „blackout medialny” ma pomóc w spokojnym osiągnięciu kompromisu, bez dodatkowej presji ze strony opinii publicznej.
Najważniejsze kwestie sporne są jednak dobrze znane. Jedną z nich jest wykorzystanie sztucznej inteligencji – aktorzy obawiają się, że ich wizerunki i głosy mogłyby być wykorzystywane bez odpowiedniego wynagrodzenia lub zgody. Drugim kluczowym tematem są pieniądze ze streamingu. W przeciwieństwie do tradycyjnej telewizji, gdzie twórcy otrzymywali wynagrodzenie zależne od popularności produkcji, model streamingowy jest znacznie mniej przejrzysty.
