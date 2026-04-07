AI, pieniądze ze streamingu i widmo strajków. Aktorzy i scenarzyści znów negocjują z Hollywood

Czy branży filmowej grozi kolejny strajk, czy może tym razem rozmowy szybko zakończą się sukcesem? Aktorzy i scenarzyści walczą o swoje.

SAG-AFTRA, czyli organizacja reprezentująca aktorów filmowych i telewizyjnych, wraca do rozmów z Alliance of Motion Picture and Television Producers – grupą największych studiów i platform. A stanie się to już 27 kwietnia. To kluczowy moment dla całej branży, ponieważ od wyniku tych negocjacji zależy, czy uda się ustalić nowe zasady pracy i wynagrodzeń. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, może to doprowadzić do kolejnych już strajków, które wstrzymają produkcję filmów i seriali.

Dla osób mniej zaznajomionych z tematem warto wyjaśnić, że takie negocjacje to standardowy element funkcjonowania przemysłu filmowego. Związki zawodowe reprezentujące aktorów, scenarzystów czy reżyserów co kilka lat negocjują nowe warunki pracy i wynagrodzeń ze studiami filmowymi. Jeśli nie dojdą do porozumienia, może dojść do strajków, które potrafią sparaliżować produkcję filmów i seriali. Takie odbywały się już w Hollywood kilkukrotnie, ostatnio w 2023 roku.