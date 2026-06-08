Aktor typowany na nowego Jamesa Bonda przeciwny uwspółcześnianiu serii. 007 nie powinien być „woke”

Obawia się, że czarnoskóry James Bond mógłby wywołać niepotrzebne kontrowersje.

Od lat nazwisko Idrisa Elby regularnie pojawia się w dyskusjach o przyszłości serii o Jamesie Bondzie. Aktor wielokrotnie był wymieniany jako jeden z kandydatów do przejęcia roli po Danielu Craigu, jednak teraz ponownie stanowczo odniósł się do tych spekulacji. W rozmowie z brytyjskim magazynem GQ stwierdził, że plotki o jego angażu nigdy nie miały realnych podstaw. Idris Elba uważa, że “woke” nie wpłynie pozytywnie na Jamesa Bonda Elba przyznał, że traktował zainteresowanie swoją osobą jako komplement, ale od początku nie uważał, by rzeczywiście miał szansę zostać nowym agentem 007. Aktor podkreślił również, że postać Jamesa Bonda została stworzona w określony sposób i jego zdaniem nie powinno się odchodzić zbyt daleko od pierwotnej wizji autora.

W wywiadzie zwrócił uwagę także na globalny charakter marki Bond. Według niego producenci muszą brać pod uwagę oczekiwania widzów z różnych części świata, a nie wszystkie rynki byłyby równie otwarte na radykalne zmiany dotyczące głównego bohatera. James Bond został napisany w taki sposób z konkretnego powodu. Oczywiście odebrałem te spekulacje jako komplement. Myślę jednak, że patrząc realistycznie, niektóre rynki po prostu nie zaakceptowałyby takiego wyboru. Bond jest ogromną marką na całym świecie, a nie wszyscy widzowie chcieliby oglądać czarnoskórego mężczyznę, afrykańskiego mężczyznę, w tej roli. W ich kulturze nie jest to coś, co by im odpowiadało. Po prostu.

GramTV przedstawia:

Aktor odniósł się również do prób dostosowywania wieloletnich franczyz do współczesnych trendów politycznych i społecznych. Jego zdaniem seria o Bondzie najlepiej działa jako czysta rozrywka i forma eskapizmu. Bond jest tak nierealistyczny, że odrobina realizmu jest w porządku, ale nie próbujmy robić z niego czegoś na siłę pod hasłem “woke”. Trzeba pozostać wiernym temu, czym ta marka jest, czyli czystą ucieczką od rzeczywistości. Nie próbujcie odpowiadać na gusta całego świata. Po prostu pozwólcie Bondowi być Bondem. Słowa Elby mogą zaskakiwać, zwłaszcza że przez lata był jednym z najczęściej wskazywanych kandydatów do roli agenta 007. Publicznie popierali go między innymi Tom Hanks oraz Pierce Brosnan, którzy wielokrotnie podkreślali, że widzieliby go jako godnego następcę Daniela Craiga. Sam aktor już wcześniej próbował studzić emocje wokół tematu. W wywiadzie udzielonym w 2023 roku przyznał, że zna producentów serii, Barbarę Broccoli i Michaela G. Wilsona, oraz prowadził z nimi rozmowy. Jednocześnie zaznaczył, że nigdy nie było żadnych konkretnych planów związanych z jego obsadzeniem w roli Bonda.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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