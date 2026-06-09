Oczekiwany film science ficiton nie zawiódł. Pierwsze recenzje mówią o wielkim hicie i jednym z najlepszych blockbusterów ostatnich lat

Kultowy reżyser znów jest na fali i dostarczył kolejny film science fiction, który może stać się natychmiastowym klasykiem.
Nowy film Stevena Spielberga zbliża się do kinowej premiery, a pierwsze recenzje sugerują, że legendarny reżyser ponownie dostarczył widzom widowisko, o którym będzie głośno jeszcze przez dłuższy czas. Thriller science fiction Dzień objawienia zadebiutował właśnie w serwisie Rotten Tomatoes z wynikiem 90% pozytywnych recenzji ze 102 opinii, co jest jednym z najlepszych otwarć dla twórcy w tym gatunku od ponad trzech dekad.
Dzień objawienia – świetne pierwsze recenzje nowego filmu science fiction od Stevena Spielberga
Mimo wysokiego wyniku w Rotten Tomatoes, Dzień objawienia nie osiągnął równie imponujących ocen w serwisie Metacritic. Produkcja uzyskała tam średnią 73 punkty na 100 z 43 recenzji, co plasuje ją wyraźnie poniżej ostatnich dobrze przyjętych dzieł Spielberga, takich jak Fabelmanowie czy West Side Story, które zdobyły po 85 punktów. Wyżej oceniono również Most szpiegów i „Czwartą władzę”.
Część recenzentów wskazuje, że jednym ze źródeł problemów może być scenariusz autorstwa Davida Koeppa. Film nie powstał bowiem na podstawie tekstu wieloletniego współpracownika Spielberga, laureata Nagrody Pulitzera Tony'ego Kushnera. Według krytyków właśnie nierówna jakość scenariusza odpowiada za część fabularnych niedociągnięć. Poniżej przeczytacie cytaty z wybranych recenzji.
W Dzień objawienia kosmiczna prawda nie przychodzi ani jako zbawienie, ani jako zagłada, lecz jako pytanie o to, czy ludzkość wciąż potrafi usłyszeć coś poza własnym strachem. Odpowiedź, jaką daje film, jest krucha, pełna blasku i głęboko poruszająca: być może zachwyt jest tym, co pozostaje, gdy wreszcie przestajemy krzyczeć - The Playlist.
Steven Spielberg po raz kolejny udowadnia, dlaczego jest najwybitniejszym twórcą kinowych widowisk w historii. Dzień objawienia to pełen rozmachu thriller o obcych pośród nas, który zachwyca zarówno jako pędzące na złamanie karku kino pościgowe, jak i wzruszająca refleksja nad tym, że nie jesteśmy sami we wszechświecie - Total Film.
W centrum wszystkich fantastycznonaukowych wydarzeń kryje się tęsknota za empatią wobec rzeczy, których nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć. W Dzień objawienia Steven Spielberg próbuje dać widzom odrobinę nadziei w świecie, który wydaje się jej pozbawiony. Prawda być może nie istnieje gdzieś tam, ale czy nie byłoby wspaniale, gdyby jednak istniała? - Slashfilm.
To letni blockbuster stworzony z myślą o kinomanach. Nie opiera się na znanej marce ani nie zasypuje widza oczywistymi easter eggami. Nawet jeśli nie zachwyci was w pełni to, co przygotowali Spielberg i David Koepp, wciąż znajdziecie tu wiele elementów godnych podziwu. Jako wielbiciel twórczości Spielberga otrzymałem dokładnie to, czego oczekiwałem po jego powrocie do kina o obcych - Collider.
To klasyczne kino spod znaku Spielberga, ponieważ jest to film znacznie bardziej o nas samych niż o międzygwiezdnych istotach - USA Today.
To mistrzowsko zrealizowany thriller science fiction o spiskach, który przenosi nas z powrotem do charakterystycznego dla Spielberga świata niepokojącego zachwytu, zwyczajnych bohaterów i bohaterek oraz pełnego optymizmu przesłania - Empire.
Film jest tak widowiskowy i dostarcza tyle frajdy, że łatwo wybaczyć mu fakt, iż sama historia nie do końca działa. Nie zapomnę o problemach scenariusza, ale jestem gotów przymknąć na nie oko - TheWrap.
Dzień objawienia jest filmem niedoskonałym, ale jednocześnie pełnym znakomitych momentów i wyraźnie naznaczonym piętnem wielkiego Stevena Spielberga. A jeśli to nie wystarczy, by uznać letni blockbuster za wart obejrzenia, to co właściwie mogłoby wystarczyć? - Radio Times.
Powstały z pozycji osobistego i zawodowego spełnienia najnowszy film wielkiego proroka Hollywood przypomina zdystansowane, chwilami rozwlekłe i akademickie ćwiczenie intelektualne, które traktuje kino i ludzkość jak wielką, fascynującą układankę - Slant Magazine.
GramTV przedstawia:
W obsadzie znaleźli się: Emily Blunt jako Margaret Fairchild, Josh O'Connor jako Daniel Kellner, Colman Domingo jako Hugo Wakefield, Eve Hewson jako Jane Blankenship oraz Colin Firth jako Noah Scanlon, a także Wyatt Russell, Elizabeth Marvel i Elliot Villar.
Przypomnijmy, że film Dzień objawienia zadebiutuje w kinach 12 czerwca. Już od 10 czerwca film będzie można oglądać w polskich kinach.
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