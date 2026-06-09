Oczekiwany film science ficiton nie zawiódł. Pierwsze recenzje mówią o wielkim hicie i jednym z najlepszych blockbusterów ostatnich lat

Kultowy reżyser znów jest na fali i dostarczył kolejny film science fiction, który może stać się natychmiastowym klasykiem.

Nowy film Stevena Spielberga zbliża się do kinowej premiery, a pierwsze recenzje sugerują, że legendarny reżyser ponownie dostarczył widzom widowisko, o którym będzie głośno jeszcze przez dłuższy czas. Thriller science fiction Dzień objawienia zadebiutował właśnie w serwisie Rotten Tomatoes z wynikiem 90% pozytywnych recenzji ze 102 opinii, co jest jednym z najlepszych otwarć dla twórcy w tym gatunku od ponad trzech dekad.

Dzień objawienia – świetne pierwsze recenzje nowego filmu science fiction od Stevena Spielberga

Mimo wysokiego wyniku w Rotten Tomatoes, Dzień objawienia nie osiągnął równie imponujących ocen w serwisie Metacritic. Produkcja uzyskała tam średnią 73 punkty na 100 z 43 recenzji, co plasuje ją wyraźnie poniżej ostatnich dobrze przyjętych dzieł Spielberga, takich jak Fabelmanowie czy West Side Story, które zdobyły po 85 punktów. Wyżej oceniono również Most szpiegów i „Czwartą władzę”.