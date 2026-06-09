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Nakręcili hitowe sci-fi, a teraz biorą się za kolejny film science fiction. To będzie nietypowe połączenie

Radosław Krajewski
2026/06/09 11:30
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Twórcy Projektu Hail Mary biorą się za następny film science fiction. Tym razem jednak nie w roli reżyserów.

Wytwórnia Universal Pictures rozwija nowy projekt komediowy z elementami science fiction. Film zatytułowany I Promise We’re Cool trafił właśnie do produkcji, a za jego realizację odpowiadać będą uznani twórcy Phil Lord oraz Christopher Miller.

Projekt Hail Mary
Projekt Hail Mary

I Promise We’re Cool – twórcy Projektu Hail Mary wyprodukują nowy film science fiction

Szczegóły fabuły są utrzymywane w tajemnicy, jednak wiadomo, że będzie to komedia osadzona w realiach szkoły średniej, wzbogacona o motywy science fiction. Według źródeł historia ma wpisywać się w charakterystyczny styl Lorda i Millera, którzy w przeszłości odpowiadali między innymi za 21 Jump Street, opowiadający o dorosłych policjantach działających pod przykrywką w liceum, a także za tegoroczną kosmiczną produkcję Projekt Hail Mary.

Scenariusz napisze Charlie Hall, znany między innymi z seriali Życie seksualne studentek oraz Potwory: Sezon 3 - Historia Eda Geina. Za kamerą stanie Max Tzannes, współtwórca kolektywu filmowego Dirty Shot Clean.

GramTV przedstawia:

Produkcją zajmą się Lord i Miller za pośrednictwem swojej firmy działającej w ramach umowy first look z Universal Pictures. W gronie producentów znaleźli się również Aditya Sood oraz Lucy Kitada. Pomysł do studia wniosła Ahkeyah Andrada, odpowiedzialna za rozwój projektów w firmie Lord Miller. Funkcję producentów wykonawczych obejmą z kolei Tzannes oraz jego współpracownicy z Dirty Shot Clean, czyli Jacob Souza i David San Miguel. Nadzór nad projektem ze strony studia sprawować będzie Erik Baiers.

Dla Charliego Halla będzie to kolejny krok w rozwijającej się karierze scenopisarskiej. Aktor, prywatnie syn znanych komików Julii Louis-Dreyfus oraz Brada Halla, występował wcześniej między innymi w serialach Bel-Air i Single Drunk Female. Obecnie można oglądać go w czarnej komedii Pełna przyjemność gwarantowana, gdzie partneruje mu Tatiana Maslany. Trwają również prace nad kolejnym sezonem serialu Białego lotosu, w którym także występuje. Równolegle Hall rozwija dla Hulu autorski serial komediowy zatytułowany C-League.

Na ten moment nie ujawniono daty premiery I Promise We’re Cool, jednak zaangażowanie twórców odpowiedzialnych za wiele głośnych hitów oraz młodych talentów z branży sugeruje, że Universal wiąże z projektem spore nadzieje.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/lord-miller-to-produce-i-promise-were-cool-1236616661/

Tagi:

Popkultura
film
science fiction
komedia
Universal Pictures
sci-fi
Phil Lord
Christopher Miller
I Promise We’re Cool
Charlie Hall
Max Tzannes
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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